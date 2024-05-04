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Синоптики рассказали белорусам, где на Пасху будет до +26°C

  • 4.05.2024, 10:54
Синоптики рассказали белорусам, где на Пасху будет до +26°C

Ждать ли дожди и грозы?

По прогнозам белорусских синоптиков, в день Пасхи белорусов ожидает тепло до +26°С, но местами кратковременных дождей все же не избежать. Измениться ли что-то с понедельника?

Как рассказали специалисты «Белгидромета», в праздничное воскресенье, 5 мая, на погоду в Беларуси повлияет фронтальный раздел циклона, который движется со стороны Финляндии. По стране будет наблюдаться переменная облачность, а местами пройдут кратковременные дожди, где-то даже возможно с грозами.

Ночью и утром в отдельных районах белорусы могут наблюдать слабый туман. Ночью столбик термометра будет колебаться в пределах от +5 до +12°С, а днем по северу покажет от +17°С, а по юго-западу до +26°С, рассказали синоптики.

В понедельник, 6 мая, погодные условия определят атмосферные фронты с Западной Европы, считают в «Белгидромете». Погода сохранится облачной, но с прояснениями. Кратковременные дожди пройдутся по большей части Республики, а в отдельных районах стоит ожидать гроз. Днем в некоторых западных районах возможен порывистый ветер.

В этот день также ночью и утром местами можно будет наблюдать слабый туман. Температура ночью останется примерно в тех же пределах, что и раньше: от +5°С по северу страны и до +13°С по юго-западу. Днем по стране в среднем будет тепло, от +16 до +23°С. Максимально воздух прогреется в южных регионах Республики. Там, согласно данным «Белгидромета», стоит ожидать до +25°С. В северных районах, как водится, будет прохдаднее: от +10 до +15°С. Ветер будет умеренным, но днем перейдет в порывистый.

По данным синоптиков телеграм-канала Nadvorie, весь май в целом для белорусов будет на 1.5° теплее нормы и немного более сухим нежели обычно.

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