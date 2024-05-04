Путина задержат при въезде в Кремль 4.05.2024, 19:22

А двойников соберут по резиденциям.

МВД РФ объявило в розыск президентов Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Отлично. Где бы их взять? На концерте «Шамана» в Москве? Снимающих деньги со вкладов в Сбере? Трудно сказать.

Видно, во всяком случае, что процесс составления списков в предпраздничные дни активизировался. Работа кипит и привлечены «профессионалы», пишет телеграм-канал «Времени на раскачку нет».

Мы только предостерегаем составителей списков от подключения к работе по наполнению списков разыскиваемых лиц Захаровой и Медведева. Дело в том, что предпраздничные дни у них обычно критические. «Дружбист»! С водкой дружишь!» - писал Довлатов.

Может получиться, что они по недогляду, перепутав списки впишут в число разыскиваемых Путина. А последующие звенья «вертикали» радостно подхватят, развесят портреты надоевшего по всей стране. И Путина задержат при въезде в Кремль, а двойников соберут по резиденциям. Нехорошо может получиться. Поэтому не доверяйте Медведеву и Захаровой.