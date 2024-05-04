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Медработник в Бресте совмещал работу в семи учреждениях

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  • 4.05.2024, 20:07
  • 2,694
Медработник в Бресте совмещал работу в семи учреждениях

Где-то даже — одновременно.

Медработник трудился в семи разных учреждениях здравоохранения Бреста на условиях внешнего совместительства, зарплату он получал из бюджета. Однако его рабочие смены совпадали где-то частично, а где-то и полностью. В итоге положенную работу по графику медик все равно не выполнял, однако наниматели исправно платили ему зарплату.

Прокуратура усмотрела в такой схеме «необеспечение руководством и ответственными должностными лицами учреждений здравоохранения учета фактически отработанного мужчиной времени», которое привело к «неэффективному расходованию бюджетных средств».

«Установлено, что в отдельные месяцы количество необоснованно учтенного одного и того же периода рабочего времени разными нанимателями превышало у данного специалиста 45 часов. Всего на протяжении 2022−2023 годов медработнику из бюджета оплачено 589 часов за работу, которую он фактически не выполнял, в сумме 3530 рублей», — рассказали в ведомстве.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено пять должностных лиц, которые в полном объеме возместили в бюджет сумму ущерба.

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