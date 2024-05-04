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Куда можно отправиться на шашлыки в Минске?

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  • 4.05.2024, 19:31
  • 1,318
Куда можно отправиться на шашлыки в Минске?

Список мест.

В Минске есть площадки, где можно абсолютно законно приготовить шашлыки и отдохнуть на природе. Список мест составили «Минск-Новости».

Среди них:

- пляж Комсомольского озера. Здесь есть беседки и места с мангалами.

- В Чижовке за зоопарком по улице Уборевича. Здесь есть площадки для отдыха со столами и навесами и места для установки мангалов.

- Лесопарк Медвежино. Здесь есть беседки и места для приготовления блюд на открытом огне.

- Лесопарковая зона в Степянке. Рядом с улицей Карвата есть беседки, где можно провести время на лоне природы. Маршрут такой: от ОП «Дражня» идти по ходу транспорта, свернуть налево, а затем направо.

- В парке «Тиволи» (улицы Матусевича и Петра Глебки). Сюда можно прийти со своим мангалом. Кострищ и площадок для приготовления блюд на огне нет.

- В Лошицком парке. Здесь есть площадки, где можно готовить на огне, но мангал нужно брать с собой.

За незаконное разведение костра, используя мангал, может грозить штраф в 12 базовых (480 рублей). Базовая величина сейчас 40 рублей.

Если человек отдохнет на природе и не уберет за собой мусор, может быть штраф от 5 до 50 базовых (от 200 до 2 тыс. рублей). А за незаконную вырубку растений для костра — до 30 базовых (1,2 тыс. рублей).

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