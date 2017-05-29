Степаныч 3 Андрей Санников

29.05.2017, 21:50

Александр Буд-Гусаим

В дороге настигла очень тяжелая новость. Ушел из жизни Александр Буд-Гусаим. Степаныч.

Я сидел с ним в новополцкой "десятке". В своей книге я не мог о нем рассказать, чтоб не добавить ему проблем. Сейчас же хочу поклониться этому невероятно мужественному и доброму человеку.

На "десятке" мы жили в одном кубрике. Степаныч рассказал мне, что начальство долго определяло, куда меня разместить. Он понял, что, скорее всего к ним, когда накануне моего "подъема в отряд" из карантина, их кубрик придирчиво осмотрел замначальника колонии. "Ты, главное, никому не верь и поосторожнее. Стучат здесь почти все".

Об этом в тюрьмах и на зонах всегда предупреждают, в том числе и те, кто стучит. Такое, своего рода, приветствие. Я всегда благодарил за совет и разговор на этом заканчивал. У Степаныча единственного спросил: "Саш, получается и тебе не верить, и ты можешь стучать?" На первую часть вопроса он ответил мгновенно - "Не верь!" Подумал немного: "Ты же понимаешь, что о тебе спрашивают всех. Но я знаю, как и что отвечать".

Он имел право на такой ответ, и я ему верил. Невозможно представить, через какой ад он прошел. Я абсолютно уверен, что он был невиновен. Его осудили за убийство егеря на пожизненное заключение. Достаточно сказать, что орудием убийства в деле фигурировало ружье, которое в день убийства не стреляло.

Он скупо рассказывал о жодинской тюрьме, где содержали ПЖ (пожизненников). Но даже это слушать было невыносимо: почти постоянные побои, проводки под дубинками на "ласточке" и на карачках, оскорбления и изощренные издевательства. А вот злобы у Степаныча после всего этого не было. Он даже "Суки!", вспоминая пытки, произносил без злости. За все мои тюрьмы, колонии и этапы, он был единственным человеком, к советам которого я прислушивался. Это была невероятно нужная для меня поддержка. Теперь мы уже не встретимся, а я так хотел с ним почаевничать после тюрьмы, он, знаю, тоже. Еще одного сильного, здорового, умного, порядочного человека перемолола эта подлая власть. Земля тебе пухом, Степаныч. Самые искренние соболезнования родным и близким. Спасибо вам...

Андрей Санников