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Чиновники в Новогрудке не видят угрозы Костельной башне на Замковой горе

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  • 3.05.2017, 20:46
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Фото: facebook.com/Татьяны Царук

На днях с одного из склонов Замковой горы осыпался грунт.

В Новогрудском райисполкоме говорят, что угрозы Костельной башне на Замковой горе нет, ситуация «под ежедневным контролем». На днях с одного из ее склонов осыпался грунт. Фото появилось в соцсетях.

«Информация о том, что это оползень, не соответствует действительности, — цитирует БелТА неназванный источник в райисполкоме. — На одном из склонов произошел разрыв грунта. С тех пор ситуация не ухудшилась. Ведутся плановые работы».

Отмечается, что подобный «разрыв» был зафиксирован в 2013 году, но с другой стороны горы. Якобы, связано это с источниками, которые подмывают склоны.

Как стало известно, в конце апреля председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов провел экстренное совещание, посвященное происшествию в Новогрудке. Уже разработан проект по укреплению Замковой горы, проектно-сметная документация проходит экспертизу. В 2017 году укреплению склона будут проходить одновременно с налаживанием дренажной системы. Вся вода с горы будет собрана и отведена, и это, как предполагается, полностью устраняет возможность появления новых «оползневых явлений».


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