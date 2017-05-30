Появились новые видео сильнейшего урагана в Москве 9 30.05.2017, 7:39

2,695

Фото: АГН "Москва"/ Сергей Ведяшкин

Данные о количестве пострадавших существенно изменились.

Мощный ураган с ливнем и грозой, который обрушился на Москву 29 мая, унес жизни одиннадцати человек, 70 жителей получили серьезные травмы. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС более точные данные о пострадавших.

«Во время стихийного бедствия погибли три молодых девушки в возрасте до 30 лет, молодая женщина, а также женщина 62 лет. Кроме того, в числе погибших значатся шестеро мужчин в возрасте от 20 до 65 лет», - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах столицы, число пострадавших от падений деревьев и металлических конструкций в результате урагана в Москве составило 137 человек.

Также известно, что среди жертв урагана оказалась 11-летняя девочка. В Департамент здравоохранения Москвы сообщили, что жители города погибли из-за обрушений инженерных конструкций и поваленных ветром деревьев.

Стихия повалила в городе около 3,5 тысяч деревьев. Из-за непогоды на загородных трассах наблюдались сильные пробки, нарушился график движения общественного транспорта. В результате стихии также повреждены автомобили, дома, линии электропередач.

Глава Следственного комитета РФ BАлександр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений всесторонне изучить и установить все обстоятельства произошедшего, а сотрудникам центрального аппарата СК проконтролировать ход и результаты этих проверок.