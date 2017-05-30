Импортер томатов в Беларусь: Россияне скупают турецкие помидоры и куда-то их везут 30.05.2017, 18:08

В среднем в день только на одном минском оптовом рынке продается около 100 тонн томатов.

По данным Белстата за январь-март в Беларусь было ввезено 64,8 тысячи тонн томатов. По тому же Белстату на внутреннем рынке мы потребили 6220,3 тонны помидоров, пишет kp.by. Это статистика по магазинам, сколько было продано на рынках или ипэшниками, неизвестно. Остается еще более 48 тысяч тонн. Куда они делись?

- В этом году мы увеличили импорт томатов из Турции, так как они сбросили цену почти на 50%. Зимой какой у нас томат - испанский, марокканский, зеленый белорусский. И они намного дороже выходили. Турецкий этой зимой был вне конкуренции. Если испанский стоил 3 рубля за килограмм, то турецкий - 1,5 рубля. Мы продавали в основном на оптовый рынок в Ждановичах, - рассказал один из поставщиков импортных овощей и фруктов в Беларусь.

Белстат не ведет статистики по продаже томатов на рынках, ярмарках, в торговых центрах. Как разъяснил поставщик, в день на Ждановичах в среднем продается 100 тонн томатов. Работает оптовый рынок шесть дней в неделю. Получается, если даже грубо посчитать, за январь - март только на Ждановичах было продано 7800 тонн томатов. То есть остаются потерянными уже около 40 тысяч тонн. Неужели на остальных рынках продали?

- На Ждановичи за овощами и фруктами съезжаются предприниматели из всех регионов Беларуси, - продолжает поставщик. - И каждый день примерно 50% покупателей - россияне. Загружают в «Газели» на номерах Брянской и Смоленской областей картошку, капусту, огурцы, помидоры… Куда везут, не знаю. Но они всегда у нас закупались, и до эмбарго. Тут для них хороший и дешевый товар. Не думаю, что такой большой импорт обошелся без акул в этом бизнесе. Просто так 40 тысяч тонн в Россию мелкими партиями вряд ли вывезли на простых «газельках».

- Может, помидоры где-то на складах лежат?

- Томат, который сейчас привозим, хранится до двух недель. Тот, что привозили в январе - марте, мог лежать 7 - 10 дней. В любом случае больше двух недель томат не живет.