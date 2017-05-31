Шесть неожиданных преимуществ сыра для здоровья 1 31.05.2017, 10:26

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Несмотря на высокую долю жиров, сыр не оказывает отрицательного влияния на уровень холестерина в крови.

Несмотря на то, что сыры часто ругают за высокое содержание жиров, новые исследования свидетельствуют, что они могут не иметь того негативного воздействия на наше здоровье, которое мы предполагаем.

Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, утверждает, что, несмотря на высокую долю жиров, сыр не оказывает отрицательного влияния на уровень холестерина в крови.

"Исследования ясно демонстрирует важные преимущества сыра для здоровья и профилактики диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и рака", - прокомментировала диетолог Арне Аструп из Университета Копенгагена.

Издание The Telegraph (перевод – nv.ua) напоминает, что это не первый случай, когда исследования свидетельствуют, что потребление сыра может положительно повлиять на организм, и называет шесть удивительных преимуществ любимого многими молочного продукта.

Предотвращает рак печени

Употребление в пищу сыра может предотвратить заболевание раком печени и повысить ее здоровье, свидетельствует исследование университета A&M в Техасе. Исследование в том числе показало, что выдержанные сыры, такие как бри и чеддер, имеют потенциал увеличения продолжительности жизни на 25%.

Такое действие поясняется наличием в сыре химического соединения под названием спермидин, который помогает предотвратить фиброз печени и гепатоцеллюлярную карциному - наиболее распространенный тип рака печени.

Укрепляет иммунную систему

Проведенное в 2010 году исследование показало, что употребление куска сыра каждый день потенциально может благотворно влиять на иммунную систему пожилых людей.

Ученые из Университета Турку в Финляндии выяснили, что пробиотический сыр обладает способностью предотвращать возрастное ухудшение состояния иммунной системы.

В ходе исследования добровольцы в возрасте от 72 до 103 ели один кусочек средства-плацебо или пробиотического сыра Гауда на завтрак в течение четырех недель. По окончанию исследования ученые обнаружили, что у тех, кто ел пробиотический сыр, было зафиксировано явное укрепление иммунной системы.

"Мы продемонстрировали, что регулярное потребление пробиотического сыра может помочь усилить иммунную систему и что включение его в обычную диету может помочь улучшить реакцию имунитета пожилого человека на внешние проблемы", - заявил один из авторов исследования, доктор Фанди Ибрагим.

Продлевает жизнь?

В 2015 году ученые из Орхусского университета в Дании нашли связь между потреблением сыра и долгой и здоровой жизнью. Они занялись исследованием понятия "французский парадокс" - факта, что французы, как правило, живут долго и здорово, несмотря на потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

Среди французов наблюдается низкий уровень заболеваемости ишемической болезнью сердца и средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет 82 года, при этом они потребляют до 23,9 кг сыра в год. Для сравнения, британцы, которые едят 11,6 кг сыра каждый год, вдвое больше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, и их продолжительность жизни составляет 81 год.

Ученый Ханне Бертрам сравнивал анализы тех, чьи диеты включали только сыр, либо только молоко, либо масло, и выяснил, что в организме пациентов, которые ели сыр, был зафиксирован высокий уровень масляной кислоты, способствующей ускорению метаболизма и уменьшению ожирения.

Бертрам пояснил, что результаты его работы подтверждают связь между употреблением сыров и "французским парадоксом".

Предотвращает разрушение зубов

Исследование, проведенное американской Академией общей стоматологии, показало, что сыр не только делает среду ротовой полости более щелочной (что уменьшает потребность в стоматологическом лечении), но и создает защитную пленку вокруг зубов.

Ученые разделили 68 детей на три группы. Одну попросили съесть ежедневную порцию сыра, другую - порцию йогурта без сахара, и третью - выпить стакан молока.

Они измерили уровни pH до и после теста и обнаружили, что у тех, кто ел сыр, быстро повысился уровень pH, в то время как у тех, кто ел йогурт или пил молоко, показатели не изменились.

"Похоже, что молочные продукты приносят пользу полости рта. Молочные продукты не только являются здоровой альтернативой закускам, насыщенным углеводами или сахаром, они также могут рассматриваться в качестве превентивной меры для ротовой полости", - сказала представитель пресс-службы Академии общей стоматологии, доктор Сеун-Хи Ри.

Помогает избавиться от лишнего веса

В 2009 году группа австралийских исследователей утверждала, что диета, включающая молочные продукты, такие как сыр, может помочь похудеть людям с избыточным весом.

Исследователи из Технологического университета Кертена в Перте попросили 40 добровольцев сесть на диету с уменьшенной калорийностью и есть больше сыра, йогурта и обезжиренного молока.

Они обнаружили, что те, кто потреблял от трех до пяти порций молочного продукта в день, потеряли наибольший вес. Также у них было более низкое кровяное давление, меньше жира в желудке и они значительно улучшили свои шансы избежать сердечных заболеваний и диабета.

"Многие люди обычно считают, что при похудении молочные продукты являются главными продуктами, которые они должны убрать из своего рациона, поскольку они содержат много жира. Но исследование показало, что при попытке похудеть люди могут реально извлечь выгоду, увеличивая количество потребляемой ими молочной продукции", - говорит ведущий исследователь, доктор Венди Чан Она Пинг Дельфос.

По ее словам, включение сыра в диету поможет снизить кровяное давление, а также приведет к увеличению сжигания абдоминального жира.

Делает вас умнее

Исследование американских и австралийских ученых выяснило, что те, кто регулярно потребляет молочные продукты, включая сыр, молоко и йогурт, имеют лучшие умственные способности, чем люди, которые никогда не употребляют молочные продукты.

Ученые попросили 900 мужчин и женщин пройти ряд когнитивных заданий, чтобы испытать их визуально-пространственную, вербальную и рабочую память.

Оказалось, что те, кто набрал наибольшее количество баллов, также регулярно потребляли больше молочных продуктов.