Жарко: Направление в ЛТП сравнимо с поступлением в престижный вуз 20 31.05.2017, 18:44

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Василий Жарко

Власти хотят ужесточить доступ к алкоголю в Беларуси.

Эмоционально о том, насколько легко купить в нашей стране алкоголь, высказалась на совместном заседании «правительства» и «парламента» «депутат» Ольга Политико, пишет kp.by. Напомним, по рейтингу, который недавно опубликовала ВОЗ, Беларусь на втором месте по потреблению алкоголя в мире.

- Недавно ВОЗ в очередной раз опубликовала данные о количестве потребляемого алкоголя в мире. Беларусь опять в лидерах. Не берусь обсуждать методики: ВОЗ считает количество алкоголя на население старше 15 лет, мы - на все население. Суть в том, что проблема пьянства и алкоголизма очень остра в нашем обществе. Для этого достаточно зайти в магазин в спальном районе: в каждой второй корзине лежит либо пиво, либо водка, либо плодово-ягодное вино, либо все вместе взятое, - рассказала Ольга Политико. - Я бы предложила снизить доступность алкоголя. У нас сверхдоступны пиво, водка и крепленые вина. Мы проводим слишком мягкую акцизную политику в отношении всего этого. Поддерживая наших производителей, мы наносим непоправимый урон здоровью нации в целом. Была идея сделать алкогольные отделы отдельно расположенными. Они сейчас на лобном месте: чтобы дойти до хлеба, обязательно пройдешь стеллажи с алкоголем. Надо посмотреть, насколько эффективно у нас оказывается наркологическая помощь. Направление в ЛТП настолько зарегламентировано, что сравнимо с поступлением в престижный вуз.

По словам бывшего министра здравоохранения, а сейчас вице-премьера Василия Жарко, потребление алкоголя снизилось. А последствий от его употребления - меньше.

- У нас было 14 литров на душу населения, когда мы были лидерами, - сказал Василий Жарко. - Я, будучи министром, писал гендиректору ВОЗ, что нас неправильно сравнивают с другими странами, где вино льется рекой, а они ниже нас. У нас этого вина нет, самогоноварение мы прижали, не так распространено, как раньше. И медицинских последствий меньше, отравлений, психозов меньше. Но проблема есть. МВД и Минздрав выступали с инициативами о более жестком регулировании алкоголя. Я вас поддерживаю. Давайте еще раз к этому вопросу вернемся и посмотрим, что можно сделать. Для этого не надо много финансирования.