SpaceX раскрыла планы по раздаче интернета из космоса 18 4.05.2017, 22:12

Компания планирует запустить первые тестовые спутники уже в конце 2017 года.

До 2024 года компании SpaceX запустит на орбиту 4425 спутников, передающих данные на скоростях, сопоставимых с проводными оптоволоконными сетями, передает liga.net.

Вице-президент компании SpaceX, созданной и принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, Патриция Купер, выступая в конгрессе США, раскрыла подробности о планах компании по запуску крупнейшей в истории группировки спутников для раздачи интернета. Об этом пишет ITC.

SpaceX планирует запустить первые тестовые спутники уже в конце 2017 г., еще несколько экспериментальных аппаратов отправятся на орбиту в начале 2018 г. Если все пройдет удачно, то уже в 2019 г. компания начнет выводить коммерческие спутники. Запускать их будут небольшими группами, вплоть до 2024 г. Запускать спутники планируют при помощи ракет Falcon 9, которые в последнее время стабильно запускаются и возвращаются обратно для повторного использования.

Компания планирует запустить 4425 спутника с передатчиками Ka- и Ku-диапазонов на низкую околоземную орбиту в 83 орбитальных плоскостях в диапазоне высот от 1110 до 1325 км. Каждый аппарат будет работать от пяти до семи лет, после чего сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере.

Вся группировка в сборе должна покрыть сетью широкополосного доступа обширную территорию, позволив передавать огромные объемы данных на скоростях, характерных для проводных оптоволоконных сетей. Система разработана таким образом, чтобы легко адаптироваться к меняющимся и разнородным потребностям регионов. Компания обещает, что система будет экономически эффективной.

Вдобавок к этим 4425 спутникам SpaceX планирует вывести на низкую околоземную орбиту еще 7518 спутников на высотах от 335 до 346 километров. Предполагается, что такой "промежуточный слой" спутников будет использоваться для расширения канала и увеличения скорости при работе в густонаселенных районах, а также для уменьшения задержки сигнала вплоть до 25 миллисекунд, что сопоставимо с показателями проводного интернета.

Напомним, в ноябре 2016 г. стало известно, что частная космическая корпорация SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США о запуске на орбиту спутников для раздачи интернета. Илон Маск заявил, что планирует создать полную орбитальную группировку спутников, с помощью которой каждый пользователь на Земле сможет пользоваться беспроводным спутниковым интернетом на скорости до 1 гигабита в секунду.