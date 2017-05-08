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Можем повторить!

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  • Антон Орехъ, «Эхо Москвы»
  • 8.05.2017, 22:07

Россиянам нечем похвастать и поэтому они вцепились в Победу, как будто это именно они ее добились.

В нашей истории было только два Парада, которыми мы можем и обязаны гордиться. 7 ноября 1941 года солдаты шли по Красной площади и оттуда прямиком на фронт, чтобы остановить самого страшного на свете врага и защитить Москву. И не важно, что Парад этот был в честь кровавой большевистской революции. По площади шли герои, большинство из которых вскоре погибло. И без них, шедших на том Параде, не было бы Парада Победы 24 июня 1945 года – через четыре года и два дня после начала Великой Отечественной.

Парад 1945 – это итог самого главного свершения в истории страны. Все остальные парады были уже в той или иной мере показухой. Даже парад в 1995, на 50-летие, когда в Москву приехали все мировые лидеры и отдали дань уважения народу, внесшему главный вклад в Победу и понесшему самые тяжелые потери во Второй Мировой войне. Сейчас к нам приезжают только туземные диктаторы и странные друзья, с которыми не дружит больше никто, кроме нас. Зато подготовка к параду с каждый годом все тщательнее, мероприятие все торжественнее и пафоснее. Главком ВКС Бондарев говорит, что фактически готовиться к пролету авиации над Красной площадью летчики начинают за полгода. Полгода готовятся, за полчаса пролетают, полгода перерыв, а потом снова подготовка. А на земле идут бесконечные репетиции, парализующие город с одной стороны, покуда собянинские соколы перекапывают его с другой.

Если и есть какой-то особый, наивысший пример государственной показухи – то это, конечно, парад 9 Мая. Где ветераны играют роль декорации, где нет места скорби по миллионам погибших, зато есть грохот гусениц, сизый дым солярки, мощь, чеканный шаг и фаллические символы стволов и ракет. На экране крупным планом довольные лица нашего Синедриона и задрапированный Мавзолей, который почему-то смущаются показать. Хотя чего смущаться, если сегодня мы с каждым днем все ближе к заветам Ильича и его друга Виссарионыча.

Нам самим, к сожалению, нечем похвастать и поэтому мы вцепились в Победу, как будто это именно мы ее добились. Особо подчеркиваем свои успехи в небе Сирии, намекая, что «можем повторить». Нам нечего продемонстрировать, кроме танков, ракет и удивительно красивого геометрического строя самолетов в небе над Москвой. Мы изо всех сил стремимся показать, что готовы к войне. Убеждаем себя, что если бы не будем тратить половину бюджета на орудия убийства, то нас тут же кто-то поработит, выпьет всю нашу нефть, срубит весь лес и угонит женщин.

Подготовка к войне неизвестно с кем оправдывает все – бедность, отсталость, невежество, уничтожение свободы и унижение человека. Парад пройдет блестяще – я уверен. По такому случаю на один день даже прогонят зиму, а если обледенеют дороги, то уж танки-то по ним как раз проедут легко. На один день победим природу, на один день убедим себя в том, что сильнее нас никого нет. А через полгода начнем готовиться к новому параду. Это мы действительно можем повторить. Сколько угодно раз.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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