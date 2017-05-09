ЕС в ближайшие дни утвердит безвизовый режим с Украиной
- 9.05.2017, 23:07
Все украинские граждане смогут проводить на территории стран ЕС по 90 дней каждые полгода.
Европейский союз в ближайшие дни утвердит безвизовый режим с Украиной. Об этом 9 мая заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на заседании Совета Безопасности ООН, передает «Радио Свобода».
По ее словам, решение будет принято в рамках поддержки восточных партнеров, укрепления их экономики и государственных органов.
В начале апреля Европейский парламент поддержал отмену визового режима стран Евросоюза с Украиной. В конце месяца Совет Евросоюза одобрил это решение. Сообщалось, что окончательное подписание документа запланировано на 17 мая в Страсбурге.
Все украинские граждане, обладающие биометрическими паспортами, смогут проводить на территории стран ЕС по 90 дней каждые полгода.
28 марта начал действовать аналогичный порядок для граждан Грузии.
🇪🇺 @FedericaMog in UNSC: just in few days #EU will announce visa liberalization agreement with 🇺🇦 Ukraine pic.twitter.com/aHDAvXaCf6— yuri vitrenko 🇺🇦 (@VitrenkoYuri) 9 мая 2017 г.