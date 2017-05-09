закрыть
10 мая 2017, среда, 2:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

ЕС в ближайшие дни утвердит безвизовый режим с Украиной

  • 9.05.2017, 23:07

Все украинские граждане смогут проводить на территории стран ЕС по 90 дней каждые полгода.

Европейский союз в ближайшие дни утвердит безвизовый режим с Украиной. Об этом 9 мая заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на заседании Совета Безопасности ООН, передает «Радио Свобода».

По ее словам, решение будет принято в рамках поддержки восточных партнеров, укрепления их экономики и государственных органов.

В начале апреля Европейский парламент поддержал отмену визового режима стран Евросоюза с Украиной. В конце месяца Совет Евросоюза одобрил это решение. Сообщалось, что окончательное подписание документа запланировано на 17 мая в Страсбурге.

Все украинские граждане, обладающие биометрическими паспортами, смогут проводить на территории стран ЕС по 90 дней каждые полгода.

28 марта начал действовать аналогичный порядок для граждан Грузии.


Мнение

«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников
Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев