ЕС в ближайшие дни утвердит безвизовый режим с Украиной 9.05.2017, 23:07

Все украинские граждане смогут проводить на территории стран ЕС по 90 дней каждые полгода.

Европейский союз в ближайшие дни утвердит безвизовый режим с Украиной. Об этом 9 мая заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на заседании Совета Безопасности ООН, передает «Радио Свобода».

По ее словам, решение будет принято в рамках поддержки восточных партнеров, укрепления их экономики и государственных органов.

В начале апреля Европейский парламент поддержал отмену визового режима стран Евросоюза с Украиной. В конце месяца Совет Евросоюза одобрил это решение. Сообщалось, что окончательное подписание документа запланировано на 17 мая в Страсбурге.

Все украинские граждане, обладающие биометрическими паспортами, смогут проводить на территории стран ЕС по 90 дней каждые полгода.

28 марта начал действовать аналогичный порядок для граждан Грузии.