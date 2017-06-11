Безвизовый режим в действии: в ЕС уже въехали сотни украинцев 11.06.2017, 10:02

Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о пересечении гражданами Украины границ стран ЕС по биометрическим паспортам.

В первые часы действия безвизового режима границу Евросоюза пересекли сотни граждан Украины - обладателей биометрических паспортов. Об этом в Facebook сообщает департамент консульской службы МИД, пишет liga.net.

Как отмечают в ведомстве, консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границ стран ЕС по биометрическим паспортам.

"Общее количество украинцев, которые пересекли границу ЕС без виз по состоянию на 05:35, измеряется сотнями", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что консулы продолжают осуществлять мониторинг ситуации в пунктах пропуска. Для публикаций в соцсетях на тему запуска безвизового режима и помощи дипломатов при пересечении границы создан хештег #КонсулПоруч.

О первых украинских гражданах, которые пересекли границу Евросоюза без виз на автомобилях, также сообщает Госпогранслужба.

Сегодня ночью, 11 июня, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу.