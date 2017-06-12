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В Гродно мужчина украл коробку с пожертвованиями для детского хосписа

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  • 12.06.2017, 21:48
Фото: s13.ru

После нескольких попыток вскрыть ящик мужчина добился желаемого и похитил часть денег.

В Гродно мужчина забрал из магазина коробку с пожертвованиями для местного детского хосписа. Инцидент случился днем 11 июня в помещении центра продажи компьютеров и телефонов «Цифровой Центр» на улице Антонова, сообщает s13.ru.

Уже через час после кражи 23-летний подозреваемый был задержан сотрудниками милиции на железнодорожном вокзале. Сам он является жителем Мозыря, в прошлом году привлекался к ответственности за подобные действия.

Мужчина, которого зафиксировала внутренняя камера наблюдения, целенаправленно шел к коробке, установленной волонтерами для сбора пожертвований. Судя по видео, после нескольких попыток вскрыть ящик мужчина добился желаемого и похитил часть денег. А в момент, когда поспешил скрыться из магазина, за ним выбежал сотрудник торгового объекта, но не смог догнать.

На данный момент неизвестно, сколько пропало денег, заявление в милицию написано.


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