Сахар для сепаратистов: как Беларусь торгует с «ЛНР» и «ДНР» 2 13.06.2017, 12:02

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О таком экспорте не сообщают официальные сайты предприятий, молчат об успешном бизнесе и чиновники.

Городейский сахарный комбинат, входящий в государственный концерн пищевой промышленности, экспортирует сахар в Донецк и Луганск, передает «Белсат».

Луганский хладокомбинат и ООО «Донпродрезерв» приобретают сахар, произведенный на Городейском сахарном комбинате, но на официальном сайте последнего информации об этом нет, компании из Донбасса не указаны среди партнеров белорусского предприятия.

Журналисты связались с заместителем директора по коммерческой деятельности Городейского сахарного комбината Андреем Бацкелем:

«Во-первых, откуда я знаю, с кем говорю? Во-вторых, такой информации я вам не могу предоставить. Не торгуем мы с Донецком и Луганском. У нас есть партнеры в Украине, на Россию также идет продукция…» – сказал он.

Тем временем представитель ООО «Донпродрезерв», не пожелавший называть свое имя, подтвердил факт сотрудничества с Городейском сахарным комбинатом.

«Да, работаем довольно давно, и объемы поставок большие. Не могу назвать точную цифру, но большие. В основном, это готовый сахар-песок, который идет к нам в мешках».

Журналисты позвонили на Луганский хладокомбинат, по номеру, указанному в реквизитах на упаковке. Ответственный за взаимодействие с белорусскими партнерами также подтвердил, что торговля с Городеей идет, но отказался назвать конкретные цифры.

Ранее СМИ писали о поставках полезных ископаемых из шахт Донбасса в Беларусь. Так, антрацит из шахт, находящихся на подконтрольной сепаратистам территории, попадает на Скидельский и Городейский сахарные комбинаты. Оба входят в состав Белорусского государственного концерна пищевой промышленности.

Вице-премьер Владимир Семашко заявил, что никаких торговых отношений относительно импорта угля на государственном уровне Беларусь и «ДНР»-«ЛНР» не имеют и переговоров на этот счет не ведут. Однако один из чиновников Минэнерго «ЛНР» Виктор Ткаченко сообщил: такие переговоры как раз ведутся, а пока полезные ископаемые у них покупают мелкие частные белорусские предприятия.