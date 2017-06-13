закрыть
13 июня 2017, вторник, 13:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сахар для сепаратистов: как Беларусь торгует с «ЛНР» и «ДНР»

2
  • 13.06.2017, 12:02
  • 6,789

О таком экспорте не сообщают официальные сайты предприятий, молчат об успешном бизнесе и чиновники.

Городейский сахарный комбинат, входящий в государственный концерн пищевой промышленности, экспортирует сахар в Донецк и Луганск, передает «Белсат».

Луганский хладокомбинат и ООО «Донпродрезерв» приобретают сахар, произведенный на Городейском сахарном комбинате, но на официальном сайте последнего информации об этом нет, компании из Донбасса не указаны среди партнеров белорусского предприятия.

Журналисты связались с заместителем директора по коммерческой деятельности Городейского сахарного комбината Андреем Бацкелем:

«Во-первых, откуда я знаю, с кем говорю? Во-вторых, такой информации я вам не могу предоставить. Не торгуем мы с Донецком и Луганском. У нас есть партнеры в Украине, на Россию также идет продукция…» – сказал он.

Тем временем представитель ООО «Донпродрезерв», не пожелавший называть свое имя, подтвердил факт сотрудничества с Городейском сахарным комбинатом.

«Да, работаем довольно давно, и объемы поставок большие. Не могу назвать точную цифру, но большие. В основном, это готовый сахар-песок, который идет к нам в мешках».

Журналисты позвонили на Луганский хладокомбинат, по номеру, указанному в реквизитах на упаковке. Ответственный за взаимодействие с белорусскими партнерами также подтвердил, что торговля с Городеей идет, но отказался назвать конкретные цифры.

Ранее СМИ писали о поставках полезных ископаемых из шахт Донбасса в Беларусь. Так, антрацит из шахт, находящихся на подконтрольной сепаратистам территории, попадает на Скидельский и Городейский сахарные комбинаты. Оба входят в состав Белорусского государственного концерна пищевой промышленности.

Вице-премьер Владимир Семашко заявил, что никаких торговых отношений относительно импорта угля на государственном уровне Беларусь и «ДНР»-«ЛНР» не имеют и переговоров на этот счет не ведут. Однако один из чиновников Минэнерго «ЛНР» Виктор Ткаченко сообщил: такие переговоры как раз ведутся, а пока полезные ископаемые у них покупают мелкие частные белорусские предприятия.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?