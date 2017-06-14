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Дмитрий Дашкевич: Лукашенко что-то ляпнул, а потом уже начали думать

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  • 14.06.2017, 9:53
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Дмитрий Дашкевич
Фото: belsat.eu

Власти «вляпались» в «дело патриотов» по самое не могу.

Вчера председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил журналистам в «палате представителей», что пока рано говорить, дойдет дело до суда. По словам Вакульчика, следствие «объективно разбирается в деле».

По словам главного КГБ-шника, обвинения в пытках политзаключенных – неправда. Также Вакульчик утверждал, что бывший активист «Белого Легиона» Мирослав Лозовский, который находится сейчас в изоляторе КГБ, не обязательно – лидер преступной группировки, но вооруженность и организованность в деле якобы есть.

«Эти неопределенные формулировки, которые применял Вакульчик, в очередной раз свидетельствуют, что нет никакой доказательной базы по тем людям, которых арестовывали», – заявил «Белсату» проходивший по «делу патриотов» лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, которого из СИЗО КГБ выпустили 15 апреля.

После выхода из следственного изолятора он получил свидетельство о прекращении следствия против него.

Отсидели без вины

Аресты по делу о создании незаконного вооруженного формирования начались после заявления Александра Лукашенко о спонсируемых Западом боевиках, которые готовят кровавую провокацию, чтобы подорвать стабильность в Беларуси. В качестве доказательств существования боевиков государственные СМИ показывали оперативные кадры обысков в квартирах, где страйкбольные ружья и учебные гранаты называли боевым оружием.

Параллельно силовики возбудили уголовное дело о подготовке 25 марта в Минске массовых беспорядков, во время неофициального празднования Дня Воли.

«Это был политический заказ. Силовики его выполнили. Выполнили с удовольствием и как умеют», – считает Виталий Цыганков, политический обозреватель радио «Свобода».

Но беспорядков, как и лагерей боевиков в белорусских лесах, не было.

«Лукашенко что-то ляпнул про десятки бандитов, тут же поарестовывали всех, кого могли, а потом уже начали думать: что инкриминировать, где собрать доказательную базу, как найти. Получается, что в нашем случае – молодофронтовцев, которых освободили, – просто отсидели люди без какой-либо вины», – говорит Дашкевич.

За решеткой на сегодня остаются 14 фигурантов дела.


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