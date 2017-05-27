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Правозащитники: К фигурантам «дела патриотов» применялись пытки

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  • 27.05.2017, 11:00
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У правозащитников есть свидетельства того, что в отношении фигурантов «дела патриотов» использовались незаконные методы воздействия.

По словам сотрудницы правозащитного центра «Весна» Анастасии Лойко, уже после задержаний, которые показывали по телевидению, родные и друзья некоторых задержанных отметили их нетипичное поведение:

- Они не очень адекватно себя вели, была нетипичная манера поведения, что в принципе косвенно могло свидетельствовать о том, что к людям применяли, например, психотропы. Сейчас эта информация все больше набирает обороты, так как она подтверждается из нескольких источников. История с электрошокером. Насколько я понимаю, в СИЗО КГБ также в первые дни против задержанных применялись такие меры физического воздействия, как электрошокеры. Мы знаем о нескольких людях. Подробности, к сожалению, пока не можем озвучивать, - сказала правозащитница «Радыё Рацыя».

Эти случаи можно расценить как факты прямых пыток, что запрещено как на национальном, так и на международном уровне.

- Поэтому можно говорить об абсолютно грубом нарушении прав задержанных. По этому поводу нами подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру, - сказала Анастасия Лойко.


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