Белорусы начали массово снимать деньги с карточек 3 16.06.2017, 15:04

Клиенты «БСБ Банка» жалуются, что «с карточками уже проблемы, не принимают в магазинах и на заправках».

Столпотворения в отделениях «БСБ Банка» пока нет. Администраторы прогнозируют массовый наплыв в понедельник. «Пока как затишье перед бурей», — грустно улыбаются они. Как стало известно, уже четыре банка — «Белинвестбанк», «Белагропромбанк», «БПС-Сбербанк» и «Приорбанк» — заблокировали карточки «БСБ Банка». По информации оnliner.by, то же самое собирается сделать и «Беларусбанк».

Каждые пять минут в отделение на Янки Купалы, 25 заходят клиенты. Очереди относительно небольшие — 10—15 человек. Администраторы предлагают чай или кофе и усаживают клиентов на красные диванчики.

— Я слышал, что с карточками у вас теперь проблема, а что делать, если я жду перевода в $5000? Когда можно выпустить новую карту? — интересуется парень с акцентом и не может поверить, что банк не будет работать с физлицами.

— Да, не будет, — говорит администратор. — С 26-го. Мы все дни будем работать без выходных. Но не волнуйтесь, ваши деньги не пропадут. Позже вы сможете получить их в банке-поверенном — это «Банк Москва-Минск».

— Это какой-то кошмар, я почти в отпуске, а тут такая ситуация, — говорит миловидная женщина по телефону. — Теперь же карточку не откроешь так быстро.

— Я вчера пыталась расплатиться в «Короне», так карты не принимали, — обсуждает ее соседка. — Говорят, что-то с терминалами.

— Мы пока не знаем, будут нас увольнять или переведут в другие отделы. Если честно, новость как снег на голову, — признаются администраторы.

В отделении на пл. Свободы тоже нет толкучки. Люди сидят на диванчиках и ждут своей очереди.

— Пока народу немного, как затишье перед бурей, — говорит администратор. — С понедельника ждем наплыва.

— Почему Нацбанк не указал причину отзыва лицензии? БСБ вообще вчера возмутился этим решением. Что происходит? Какие-то странные игры, — обсуждают люди в отделении. — Мы же думали, что это надежный швейцарский банк, но вот как оно оказалось.

— Как-то непонятно, что будет с зарплатными проектами. Их же тоже быстро не переведешь. А если у кого отпуск? Да и аванс обычно первого. В общем, сплошные неудобства.

На Дзержинского, 80 народ забирает деньги и судачит, в какой банк переходить.

— Непонятно, что лучше, то ли в «МТБанк», то ли «Приор», а может, в «Альфу»? — обсуждают две подруги.

— Да-а-а, наделали дел, могли бы хоть месяц людям дать, — качают головой клиенты, унося наличку.

— А что делать тем, кто уже за границей и до 26-го не вернется? Представляю, ты идешь в банкомат, уверенный, что снимешь деньги, а карточка не работает. Меня удар бы хватил, — обсуждают в очереди в отделении за гостиницей «Беларусь».

— Вообще о людях не подумали, — возмущается мужчина средних лет. — Порешали там между собой что-то, дали неделю — и крутись как хочешь.

Напомним, конкретной причины отзыва лицензии на операции с физическими лицами Нацбанк так и не озвучил. В официальном заявлении указано следующее: «Решение принято с учетом выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности».

— Недоумение, которое выразил «БСБ Банк», говорит о том, что у него нет желания наладить диалог с регулятором. А это значит — отсутствует достаточный уровень корпоративной культуры и желание соблюдать корпоративную этику, — отметили в Нацбанке. Других подробностей регулятор не сообщил.

Уже с 26 июня банк прекратит обслуживать физлиц. Дальше возвратом денег будет заниматься банк-поверенный «Банк Москва-Минск». По словам регулятора, депозитов физлиц в банке практически не было, только текущие счета, обязательства по которым банк будет закрывать до этого времени.