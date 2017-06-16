БПС-Сбербанк и Белагромпромбанк отключили карточки «БСБ Банка» от обслуживания 8 16.06.2017, 12:01

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Держали карточек могут попасть в неудобные ситуации при расчетах в магазинах.

Карточки «БСБ Банка» не принимаются к оплате в магазинах, где стоят терминалы БПС-Сбербанка и Белагромпромбанка. Банкоматы этих банков не выдают деньги по карточкам «БСБ Банка», инфокиоски также не проводят платежи, сообщает «Еврорадио»

«У нас есть информация, что БПС-Сбербанк и Белагромпромбанк сами отключили наши карточки от своих систем. А это означает, что в магазинах, которые они обслуживают, где в кассах магазинов стоят терминалы, обслуживаемые именно этими банками, наши карты не проходят. Но повторимся — это не наше решение», — прокомментировали ситуацию в «БСБ Банке».

В службе поддержки Белагромпромбанка не располагают информацией об отключении определенных карточек от обслуживания. А в БПС-Сбербанке подтвердили, что теперь считают карточки «БСБ Банка» бесполезными кусочками пластика:

«Из-за того, что у «БСБ Банка» отзывают лицензию, в нашей эквайринговой сети, терминалах, банкоматах и инфокиосках временно приостановлены операции по карточкам «БСБ Банка». [Несмотря на то, что карточки «БСБ Банка» будут работать еще 10 дней], со стороны нашего банка временно приостановлены операции по этим карточкам».

Но покупатель с карточкой «БСБ-банка» не может заранее узнать, какой банк обслуживает кассовые терминалы какого магазина! Это может создать неудобные ситуации при расчетах.

Нацбанк в ситуацию не вмешивается. В пресс-службе регулятора комментируют, что это отношения между двумя самостоятельными субъектами хозяйствования, все подобные вопросы коммерческие банки должны решать между собой.

Правление Нацбанка решило отозвать у ЗАО «БСБ Банк» лицензию на работу с физическими лицами. Известно об этом стало 15 июня. По Нацбанку, это объясняется нарушениями и недостатками в работе финансового учреждения, найденными во время проверки. В ответ «БСБ Банк» назвал такое решение жестким и не соответствующим выявленным нарушениям. Но посоветовал своим клиентам до 26 июня снять все деньги с карточек.

Называть конкретные нарушения, выявленные в работе «БСБ Банка» отказываются как в Нацбанке, так и в самом «БСБ Банке». Только успокаивают, что снять деньги с карточки «БСБ Банка» можно через терминал любого другого банка без какой-либо комиссии. Но, как выяснилось, не любого.