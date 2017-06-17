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В Пинске рабочий сорвался с крана

  • 17.06.2017, 12:59
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Мужчина спускался с крана по лестнице и когда был на уровне 15 метров от земли, почувствовал себя плохо.

В Пинске крановщик упал с крана-лесопогрузчика и получил повреждения.

Как сообщает пресс-служба Брестского областного управления МЧС, происшествие произошло сегодня утром.

Вызов поступил к спасателям в 8.49. По информации с места инцидента, на территории одного из местных предприятий работник упал на площадку портального крана-лесопогрузчика башенного типа КБ-572 на уровне 10 метров.

Работники скорой проводили его осмотр, а спасателей вызвали для помощи в спуске пострадавшего.

Это мужчина 1962 года рождения. Его доставили в Пинскую районную больницу с различными повреждениями. Состояние пострадавшего тяжелое.

По предварительной информации, мужчина спускался с крана по лестнице и когда был на уровне 15 метров от земли, почувствовал себя плохо. Из-за этого он упал на переходную площадку.


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