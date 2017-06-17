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Cоветник Трампа: Будем настаивать на освобождении Украины от российской оккупации

  • 17.06.2017, 18:37
Фото: Сергей Ильин

Рудольф Джулиани заявил о принципиальной позиции главы Белого Дома.

Освобождение Украины от российской оккупации является одним из важных приоритетов для США, заявил неформальный советник американского президента Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

В интервью nv.ua он не согласился с мнением о том, что администрация Трампа показывает себя слишком мягкой в отношениях с Россией, прямым оппонентом Украины.

"Украина, свободная от российской оккупации, - один из важных интересов США, и Трамп будет настаивать на этом интересе и достигать его", - заявил Джулиани.

По его словам, впечатление о мягкости по отношению к России может сложиться из некоторых комментариев Трампа в ходе предвыборной кампании. Однако, подчеркнул Джулиани, Трамп, став президентом, более глубоко вникает в суть международных отношений. В качестве примера он привел Сирию, которая очевидно является союзником России.

"Трамп приказал бомбить сирийскую военную базу, и понятно, что в своих действиях интересы США он ставит гораздо выше интересов России", - сказал Джулиани.


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