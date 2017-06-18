Войска НАТО провели учения по отражению нападения РФ на страны Балтии 18.06.2017, 18:59

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По сценарию учений, армия РФ завладела Сувалкским коридором, перерезав сухопутное сообщение Литвы, Латвии и Эстонии от Западной Европы.

Подразделения армий США, Великобритании, Литвы, Польши и Хорватии провели широкомасштабные учения на границе между Польшей и Литвой, отрабатывая сценарий, при котором Россия попытается отрезать страны Балтии от других стран НАТО. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на агентство Reuters.

Как отметили представители НАТО, отрабатывался вариант захвата Россией участка границы протяженностью 104 км, известного под названием Сувалкский коридор.

Как заявил командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес, для альянса важно показать готовность защищать партнеров в балтийском регионе.

В учениях участвовало 1500 военных. Применялись боевые вертолеты и самолеты.

По словам командующего наземными силами армии Литвы Вальдемараса Рупшиса, в случае реального конфликта понадобилось бы больше сил. Но главным во время учений была демонстрация единства союзников по НАТО.

В странах Балтии не исключают, что РФ будет отрабатывать захват Сувалкского коридора в ходе масштабных военных учений «Запад-2017», намеченных на сентябрь 2017 года. Они пройдут на территории Беларуси.

Ходжес заявлял, что во время российско-белорусских учений «Запад-2017» войска НАТО усилят свое присутствие в восточных странах Альянса.