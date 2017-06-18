Роман Яковлевский: Возможная модель аннексии Беларуси строится на трех «нет» 15 18.06.2017, 17:36

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Роман Яковлевский

Фото: charter97.org

Политический обозреватель прокомментировал приближающиеся белорусско-российские военные учения «Запад-2017».

30 июня в Москве должно состояться заседание Высшего государственного совета «союза» Беларуси и России. Где, как ожидается, зайдет речь и о российско-белорусских учениях «Запад-2017», которые должны состояться с 14 по 20 сентября.

Для перевозки войск и военных грузов к нам соседняя страна в этом году заказала аж 4162 вагона. И хотя на недавней встрече с секретарями Советов безопасности государств-участников ОДКБ Александр Лукашенко отметил, что российско-белорусские учения «Запад-2017» не нацелены «на наступление на чьи-то территории» и предложил прибыть на них «всем министрам обороны», в том числе, из блока НАТО - но нет! Наши «нероссийские» соседи считают, что они меняют политический ландшафт вокруг страны. Президент Литвы Даля Грибаускайте дважды за 3 дня заявила, что с территории Беларуси существует военная угроза, что Россия у нас проводит свои «агрессивные игры». Поскольку со стороны Лукашенко ситуация не комментируется, о ситуации в интервью «Радыё Рацыя» рассуждает международный политический обозреватель Роман Яковлевский.

- У Путина приближаются так называемые президентские выборы. И в его окружении уже говорят, что, мол, ему нужна накануне очередная «victoria». Мол, Крым есть, Сирия, якобы, тоже - и в открытую заговорили о Беларуси, которая может стать следующим шагом путинской экспансии. Каков механизм может быть задействован, сказать точно невозможно, так как в России, как и у нас, все решает один человек.

Таким образом, возможная модель аннексии строится на трех «нет». Несуществующее, виртуальное «союзное государство». Во-вторых, так называемая единая противовоздушная оборона, где не может быть двух командиров. Он один - Путин. И нет нашего суверенитета в воздухе. И третье - надменность с белорусским нейтралитетом и миротворчество. Беларусь не участвует напрямую с россиянами в войне на Донбассе. Но посмотрите, как полностью под московскую дудку голосуем в ООН!

- Видите ли вы потенциально возможную альтернативу всему этому?!

- Реальная евроатлантическая солидарность - гарант того, что Беларусь не исчезнет с географической карты.