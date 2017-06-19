«Цветоводы» из райисполкома придумали еще одни «письма счастья» для минчан 8 19.06.2017, 9:24

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На этот раз чиновники Московского района столицы начали в принудительном порядке подписывать на официоз.

Об этом Charter97.org сообщил читатель.

«В товарищества собственников (ТС) и жилищно-строительные производственные кооперативы (ЖСПК) пришли новые «письма счастья» от администрации Московского района», - написал читатель.

В письмах за подписью замглавы администрации Московского района А.Ю. Лобко от руководителей ТС и ЖСПК в принудительном порядке требуют организовать подписку на государственные издания - «Советскую Белоруссию», «Звязду» и другие.

Ранее все тот же А.Ю. Лобко требовал засадить территорию, прилегающую к домам в Московском районе Минска, морозоустойчивыми цветами.