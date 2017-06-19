Расшифрована одна из древнейших записок в истории человечества 3 19.06.2017, 12:58

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Автор послания на керамическом осколке 2600 лет назад просил прислать ему выпивку.

Ученые из университета Тель-Авива обнаружили неизвестный текст на керамическом осколке, который был найден в городе Арад еще в 1960-х годах. В послании на черепке речь идет о закупках вина, пишет сайт rusjev.net.

До недавнего времени одна из сторон остракона считалась пустой. Арад, на месте которого была сделана находка, использовался как военный форпост.

Надпись на лицевой стороне содержит служебные записи и учет военных финансов.

Содержимое оборотной части удалось распознать лишь сейчас с помощью новой системы сканирования. На невидимой глазу стороне послания автор пишет о поставках масла и просит прислать вина для нужд гарнизона.

Как можно понять из текста на остраконе, в шестом веке до нашей эры чиновник, отвечающий за обеспечение в гарнизоне в Араде, должен был получить провиант. Вместе с маслом и мукой было отправлено и сопроводительное письмо на керамическом фрагменте.

Предполагается, что адресатом послания был офицер логистики по имени Элишив бен-Ошаяху, а автором – некто Хананияху их города Беэр-Шева.

Письмо начинается с дружеского приветствия приветствия: «Твой друг Хананияху [настоящим] посылает привет вам [Элиашиву и вашей семье] и да благославит вас Бог».

За этим следует упоминание о квитанции, отправленной автором из Беэр-Шева, просьбы о пересылке серебра и масла, а также пожелание не посылать какой-то товар, наименование которого неразличимо.

Исследователи датируют остракон, получивший название Arad 16, 600 годом до нашей эры. Это значит, что переписка между Хананияху из Беэр-Шева и Элишивой бен-Ошияху из гарнизона в Араде происходила во времена Первого Храма и незадолго до покорения Иудеи вавилонским царем Навуходоносором II.