Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
- 19.06.2017, 20:28
Самые интересные фотографии летней столицы в социальной сети за неделю.
Tut.by продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — закаты, Немига и парк Горького с высоты.
Пожелаем-ка мы всем удачной недели! И 😀 пошире! Как говорится "от улыбки хмурый день светлей" Мэйсон, конечно своей улыбкой радугу не разбудит, но может кому просто настроение подымет🤗 А мы продолжаем вести обратный отсчёт до возвращения гармонии в нашей семье, осталось 7⃣ дней 😘#собакаулыбака #hellonewday#goodmorning #monday#hardwork#smile#dontworrybehappy#myson#myboy #goodboy#Labrador_feature #labrador#labradorretriver#dog#instadog#dogs_of_instagram#labs_of_insta #labs#petsbelarus#labrador_russia #labradoriya
Интересно, доживу ли я до того момента, когда Минский парк Горького станет таким же дружелюбным и интересным для посетителей как и Московский?! Что-то мне подсказывает, что нет. Слишком много людей в центре города будет сильно пугать власть и раздражать милицию. 😂 ⠀ Всем отличного дня! А завтра вернемся к Грузии. 😉