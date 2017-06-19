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Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю

  • 19.06.2017, 20:28

Самые интересные фотографии летней столицы в социальной сети за неделю.

Tut.by продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — закаты, Немига и парк Горького с высоты.

#minsk

Публикация от Александр Чахутин (@achakhutin)

#vscocam #vscominsk 👫

Публикация от Tanya Khlebnikova (@tanyakhle)

Пожелаем-ка мы всем удачной недели! И 😀 пошире! Как говорится "от улыбки хмурый день светлей" Мэйсон, конечно своей улыбкой радугу не разбудит, но может кому просто настроение подымет🤗 А мы продолжаем вести обратный отсчёт до возвращения гармонии в нашей семье, осталось 7⃣ дней 😘#собакаулыбака #hellonewday#goodmorning #monday#hardwork#smile#dontworrybehappy#myson#myboy #goodboy#Labrador_feature #labrador#labradorretriver#dog#instadog#dogs_of_instagram#labs_of_insta #labs#petsbelarus#labrador_russia #labradoriya

Публикация от Ekaterina (@naumchik_katerina0709)

🏰#minsk #city #cloud #sky #bluesky #river #water #house #architecture #nature

Публикация от Tim Naumov (@naymoff)


Мнение

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