Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю 19.06.2017, 20:28

Самые интересные фотографии летней столицы в социальной сети за неделю.

Tut.by продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — закаты, Немига и парк Горького с высоты.

#minsk Публикация от Александр Чахутин (@achakhutin) Июн 13 2017 в 9:41 PDT

Публикация от H E L E N A (@lenabogdanovich) Июн 14 2017 в 1:08 PDT