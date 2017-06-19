NaviBand записали песню «Адчуй гэта лета па-свойму!» 2 19.06.2017, 22:08

Фото: tv.belta.by

Ксения Жук и Артем Лукьяненко адаптировали текст песни «Taste the Feeling» на белорусский язык.

Группа NaviBand, которая представляла в нынешнем году Беларусь на песенном конкурсе «Евровидение», записала песню на белорусском языке «Адчуй гэта лета па-свойму!».

Видео было размещено на YouTube 16 июня, на сегодня оно собрало почти 10 тыс. просмотров, передает БелТА.

В ролике NaviBand путешествуют на микроавтобусе Coca-Cola по городам Беларуси, катаются на велосипедах, устраивают пикник и, конечно же, поют. Клип приглашает: «А прыязджайце ў Вiцебск!», «Давайце затусiм у Брэсце», «Чакаем вас у Гомелi», «Айда да нас у Гродна».

Как сообщается на сайте coca-cola.by, в 2016 году в Париже Coca-Cola вместе с диджеем Avicii и певцом Конрадом Сьюэллом представили песню «Taste the Feeling» («Попробуй... Почувствуй»). Эта композиция обрела популярность. Позднее она была исполнена во многих странах с участием популярных музыкантов. Так, в Греции песню «Попробуй... Почувствуй» исполнила группа Onirama, в России - Илья Лагутенко, L'One. Quest Pistols Show исполнили песню в стиле рок, хип-хоп и поп. В Беларуси Coca-Cola решила сотрудничать с молодыми, но уже известными музыкантами - Ксенией Жук и Артемом Лукьяненко из группы NaviBand. Ребята сами адаптировали текст песни «Taste the Feeling» на белорусский язык и предложили собственную аранжировку.

«Мы безумно гордимся тем, что у нас появилась возможность нести людям белорусскую культуру, в том числе и через рекламу. Мы исполнили эту песню в нашем стиле - так, как мы ее чувствуем», - рассказал о проделанной работе Артем Лукьяненко.