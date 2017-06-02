10 умных гаджетов, о существовании которых вы не имели понятия 3 2.06.2017, 14:25

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Каждый год на рынок выходит все больше невероятно полезных устройств, способных сделать жизнь проще и сэкономить много времени.

Именно о таких изобретенях сегодня расскажет вам AdMe.ru.

Пояс-сонограмма для беременных женщин

Электронное устройство PreVue с гибким дисплеем надевается на живот с помощью мягкого бандажа и позволяет наблюдать за ребенком внутри. Будущие родители смогут в режиме реального времени наблюдать, как малыш растет, дремлет, двигается и реагирует на различные звуки, еще до его рождения.

Умный бюстгальтер, который диагностирует рак груди на ранних стадиях

На создание «умного» бюстгальтера 18-летнего юношу из Мексики вдохновила собственная мать, которая чуть не рассталась с жизнью из-за неправильного диагноза. Устройство EVA оснащено датчиками, которые отслеживают температуру и вес груди. Изменение этих параметров означает, что к ним идет большой приток крови, а это значит, сосуды «питают» что-то еще — возможно, один из видов рака. Собранные данные устройство передает в специальное приложение, которое можно скачать на смартфон или компьютер.

Браслет-проектор

Компания Cicret предлагает браслет, благодаря которому ваша рука превращается планшет. В нём есть мини-проектор и сенсоры, а экран смартфона проецируется прямо на руку. Скроллить и давать другие команды можно прямо на коже.

Утюжок, который осветляет волосы

Публикация от #PRAVANA (@pravana) Окт 20 2016 в 9:44 PDT

Революционное изобретение от Pravana ломает все стереотипы, теперь стать соблазнительной блондинкой еще проще. У американского бренда Pravana появился утюжок, который легко осветлит волосы за несколько минут. И что самое важное — это даже безопаснее, чем привычная нам краска для волос.

Тактильный словарь Touch-Hear

В Университете Сингапура создали так называемый тактильный словарь Touch-Hear. Он состоит из двух частей: небольшого сенсора, который крепится к подушечке пальца, и спикера (маленький наушник), который помещается на ухо. Стоит коснуться сканером какого-то слова, напечатанного в книге, как тут же можно услышать его значение. При этом устройство абсолютно не мешает окружающим — его слышите только вы.

Стимулятор мозговой активности

Thync — гениальное изобретение, которое с помощью электрических импульсов поможет снять стресс, расслабить после трудного дня или наоборот, взбодрить. В устройстве есть множество режимов: «Мотивация», «Отдых», «Дзен», «Спокойной ночи» и даже «Блаженство».

Фен для моментальной укладки

Публикация от Dyson Hair (@dysonhair) Апр 26 2016 в 7:20 PDT

Производитель обещает, что фен будет абсолютно безвредным для волос. Он постоянно отслеживает температуру и не позволяет ей подняться выше 150 °C. Кроме того, из-за баланса температурных режимов и мощности волосы приобретают нужную форму без укладочных средств и всяческих ухищрений.

Маска Neutrogena Light Therapy

Эта волшебная маска избавит вас от непосредственного нанесения масок на лицо. Внутри ее размещаются LED-лампочки: синие от бактерий и красные для уменьшения воспаления. Надевать маску нужно каждый день на 10 минут как минимум в течение месяца.

Маска от бессонницы

Производители этого устройства обещают решить проблемы тех, кто подолгу ворочается и не может заснуть, испытывая беспокойство, обдумывая проблемы и отвлекаясь на внешние раздражители. Светодиоды в маске источают пульсирующий свет, который во время засыпания будет напоминать закатные лучи, а при пробуждении — мягкое голубое сияние.

Брелок, на который можно позвонить

Наверное практически каждый, кто хоть раз терял ключи от квартиры, думал как же жаль, что нельзя позвонить на ключи. Теперь появился брелок, с которым найти ключи проще простого — на него можно позвонить со смартфона. Прикрепить можно к чему угодно, будь то ошейник для собаки, рюкзак, да хоть пульт от телевизора.