Взять на понт Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

20.06.2017, 11:00

Антон Орехъ

Америка в этой ситуации предпочитает стрелять, а выходец из питерской подворотни – брать на понт.

Не надо тут уже сейчас никого пугать. Что отныне по ту сторону древней реки Евфрат мы будет расценивать все воздушные цели, как потенциального противника, будем следить, сопровождать, а при случае вдарим – вот не надо нам про все это рассказывать. У российских военных был прекрасный способ продемонстрировать свою крутизну. Мы отправили в Сирию свои могучие комплексы С-300 и С-400. Эти комплексы способны перехватить любую воздушную цель – так мы об этом с гордостью говорили. А когда в апреле Штаты ударили «томагавками» по авиабазе Асада, ни одна наша ракета на перехват не поднялась. Комичный генерал Конашенков объяснил это так, что, мол, американцы не дураки и обошли нашу ПВО.

Означает ли это, что американцы, которые не дураки, так и по Москве могут ударить, обойдя нашу ПВО. Ну, не дураки же они, чтобы под нашу ПВО подставляться. Вопрос в том, не дураки ли мы сами, давая такие объяснения? Да, нет, здесь другое. Мы просто проглотили американский удар и спокойно дали Дядюшке Сэму делать свои дела. А все, на что хватило нас – это сделать обиженное лицо и прекратить военное сотрудничество с Америкой в Сирии. Именно в тот момент все всем стало понятно. Что американцы могут поступать, как захотят, а мы будем надувать щеки, хмурить брови, бить себя в грудь, играть голосом, но ни черта реально сделать не сможем. И всю эту страшную технику мы привезли в Сирию не для того, чтобы применять, а для того, чтобы пугать. Но хорошо пугать того, кто тебя боится, а того, кому на твои страшилки наплевать – его ты чем напугаешь?

Так что заявления о сопровождении целей, границе по Евфрату и тому подобное, рассчитаны на людей с совсем уж короткой памятью и незначительными запасами мозгов. Но все это не значит, что конфликта с Америкой не будет. В конце концов, в жизни бывают и простые случайные совпадения. Хорошо, когда одна сторона воюет с другой – тут все понятно, а кто и с кем воюет в Сирии? Есть армия Асада, есть российская армия, которая действует на стороне Асада и, тем не менее, действует по своей программе. Есть коалиция, которая против Асада и отдельно есть еще Америка, которая воюет так, как ей захочется.

Есть так называемая оппозиция. И, конечно, есть собственно террористы. Борьбой с которыми все и прикрываются, решая попутно каждый свои задачи. Очень много участников. Этот все равно, что играть в шахматы на одной доске вшестером и чтобы у каждого был свой комплект фигур. Неудобно и ненароком можно зашибить не того, кого надо. Все участники войны в Сирии, так или иначе, в тупике и не понимают, что делать. Америка в этой ситуации предпочитает стрелять. Мы предпочитаем брать на понт.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»