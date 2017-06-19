Минобороны РФ будет считать все самолеты США над Сирией «воздушными целями» 19.06.2017, 15:54

Минобороны России прекратило взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в РБК .

Военные заявили, что в небе над Сирией к западу от Евфрата «самолеты и беспилотники международной коалиции в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России». К таким мерам в ведомстве прибегнут после уничтожения сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22.

В Минобороны добавили, что боевые действия авиации США против «законных вооруженных сил государства- — члена ООН» являются «фактически военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике».

Во время атаки ВВС США в воздушном пространстве Сирии работали самолеты российских ВКС, однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд (Катар) и авиабазы Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

«Рассматриваем данные действия американского командования как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года», — заключили в Минобороны.

Как рассказал РБК источник в Минобороны России, США находятся в Сирии на незаконных основаниях. «Законные представители есть в ООН, но они там без права пребывания на этой территории. И то, что сделали американцы, могло теоретически отразиться на нашей безопасности», — пояснил источник. Поэтому, по его словам, меморандум прекращает свои действия. «Более того, эта зона попадает под действия наших ПВО. И если там кто-то полетит, то наши системы будут на них реагировать», — заключил он.

Ранее сегодня, 19 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал согласовывать все действия в Сирии «на земле» с Дамаском. «Мы исходим из того, что необходимо в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, как это предусмотрено в резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и в других документах ООН», — сказал глава российского МИДа, подчеркнув, что все участники процесса должны обеспечивать скоординированность действий.

Накануне ночью стало известно, что коалиция США 18 июня сбила истребитель правительственной армии Сирии в районе города Ракка.

В свою очередь в коалиции заявили, что «не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами», но будут защищать своих партнеров. По их версии, сирийский Су-22 был сбит после того, как сбросил бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии» (СДС). Операция была проведена «в соответствии с правилами применения сил и средств и коллективной самообороны партнеров коалиции», заявили в коалиции.