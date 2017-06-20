Как витебчане поставили памятник Ольгерду 1 20.06.2017, 13:45

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Памятник князю, который «Кремль шатал и Москву трес», стал настоящим символом города.

Пару лет назад гордые витебляне построили памятник Ольгерду возле церкви Воскресения Христа – той самой, где потолок синего цвета, но поскольку фотографировать внутри нельзя, нужно ехать и самим смотреть. Т У великого князя ВКЛ было три жены, и при нем Витебск стал настоящей крепостью на восточных рубежах княжества. И памятник князю ВКЛ – пожалуй, одна из немногих достопримечательностей в Витебске, которая не радует россиян, а скорее, расстраивает, потому что Ольгерд «воевал Брянск, воевал Чернигов», а потом и «Москву шатал», простояв три дня у Кремля, пишет kyky.org.

Небольшой лайфхак: если перейти на другую сторону дороги от памятника Ольгерда, то можно взять в кадр два красивых храма (Воскресенская церковь и Успенский Собор) и одну Ратушу. А за сам памятник Ольгерду спасибо городским властям, которые еще в 2014 году установили его недалеко от Ратуши Витебска и реки Витьба. Да, той самой, название которой использовал беларуский бизнес для того, чтобы сделать популярными вафельные батончики. Именно в реку Витьба отправились остатки святой воды из Полынковичского источника – пусть Витебск цветет и пахнет на радость потомкам.

Драматический театр имени Якуба Коласа

Это здание находится по соседству с Успенским собором, наивысшей точкой Витебска. Театр интересен тем, что существует 90 лет, и спектакли здесь идут каждый день кроме понедельника, а билеты можно купить прямо здесь же в кассе. Так что если вы давно не видели картины: хорошие люди в исторических костюмах говорят правильные вещи со сцены – вам сюда.

«Моя коллега говорит: «Научите меня считать, и я буду бухгалтером. Но заставьте бухгалтера сыграть на сцене, то, что играю я, – она никогда не сможет». Актёр в театре – штучный товар», – говорила прима Витебского театра Юлия Цвики.

Кстати, возле Драмтеатра открывается шикарная панорама на реку: при определенном ракурсе и доле фантазии Витебский мост чем-то похож на Бруклинский.

Вы когда-нибудь замечали, насколько просторен Витебск? По размеру своих многополосных проспектов он практически как Минск. Это вам не Могилёв и даже не Гомель. Сказать, что цены в кафе кусаются – это не сказать ничего. Мы приехали в Витебск в районе обеда, и все, что нашли в центре города – это драники в кафе за 16 рублей. Благо, в Витебске хотя бы есть «Макдональдс»: будете проезжать мимо, изрядно проголодавшиеся, имейте в виду. Взяв еду в пакетах, можно поискать скамейку в центральной части города, с видом на реку Двину и церковь Александра Невского.