Уже в этом году в Дубае полетит первое такси 5 20.06.2017, 17:59

ОАЭ проведут испытание беспилотного летающего такси.

Немецкий стартап Volocopter выбран правительством Дубая для первого в истории масштабного тестирования сервиса беспилотного летающего такси, пишет The Verge, пишет hightech.fm.

Компания Volocopter совершила первый пилотируемый тестовый полет двухместного пассажирского квадракоптера год назад. Беспилотный прототип VC200 будет продаваться на рынке под маркой 2X. У него 18 небольших моторов, скорость до 100 км/ч, а дальность полета — до 30 км.

Сооснователь Volocopter Александер Цозель, рассказал, что Дубай выбрал именно его компанию благодаря высоким стандартам безопасности, применяемым в немецкой компании. Например, беспилотный аппарат будет снабжен парашютом, который можно выпустить из салона в случае нештатной ситуации. Цозель лично пилотировал прототип пассажирского дрона во время первого испытательного полета, что должно было произвести особое впечатление на дубайцев. Соглашение действует пять лет, в течение которых немецкая компания будет проводить тестирование своего беспилотного летающего такси.

Правительство Дубая нанимает и другие компании для экспериментов с «летающими автомобилями». В частности, китайский производитель дронов Ehang вроде бы должен начать перевозить пассажиров (в тестовом режиме) в небе эмирата уже в июле.