В Израиле создали альтернативу нефти 21.06.2017, 8:27

Ученые заявляют, что процесс изготовления «зеленого топлива» даже дешевле нефтедобычи и перегонки.

Кроме того, не только его производство, но и массовое использование положительно скажется на глобальной экологии, сообщает сайт rusjev.net.

Собственно говоря, уже в начале исследований специалистами Университета имени Бен-Гуриона перед собой ставилась задача не просто найти замену иссякающим на планете углеродным энергоносителям. Речь с первого дня шла о разработке «высокоэкологичного» топлива, реально способного исправить ситуацию с изменениями климата и прочие неприятности, которые человечество создало себе применением этих самых углеводородов. Также изначально была заложена и задумка сделать новый вариант энергоносителя универсальным и максимально более дешевым.

Вероятно, именно поэтому ученые и воспользовались самыми распространенными элементами на Земле — углекислым газом и водородом. Их благородную затею сразу же поддержал «Израильский фонд стратегической альтернативной энергетики». Благодаря щедрому финансированию проекта специалисты смогли сравнительно быстро разработать уникальные наноматериалы, которые выступают в качестве катализаторов процесса изготовления.

В двух словах, технологически это выглядит так: из воды извлекается водород, который затем смешивают с диоксидом углерода, получаемого буквально из воздуха – углекислоты. Затем смесь помещают в специальный реактор, и в дело вступает содержащийся в нем твердый нанокатализатор. На выходе получаются «энергонесущие» органическая жидкость и газ.

Руководитель научных работ в этой области — профессор университета имени Бен-Гуриона Моти Гершкович с гордостью утверждает: «Теперь мы можем применять для производства конкурентоспособного топлива ресурсы, которые не требуют каких-либо затрат, получая при этом на выходе продукт высокого качества!».

И действительно, израильтянам явно есть чем гордиться. Созданное ими топливо не только можно сразу подавать вместо нефти на нефтеперегонные заводы. Его можно прямо там и производить, что избавляет от необходимости добывать сырь и перекачивать его на тысячи километров, как это происходит сейчас.

Ну, а полученный в результате продукт уже успешно протестирован на автомобилях с газовым и дизельным двигателями и даже самолетах – ни в какое сравнение с примитивным биотопливом, наскоро придуманным на сегодняшний день «ноу-хау» не идет. Новое достижение научной мысли легко поддается очистке от вредных примесей (которых, к слову, и так почти не имеет), то есть, характерного вреда двигателям по определению не причиняет.

В завершение остается лишь сказать, что Университет имени Бен-Гуриона уже направил все необходимые документы для получения соответствующего патента, а в промышленном масштабе разработку израильских специалистов планируется развернуть примерно в течении пятилетки.