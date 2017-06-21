В начале торгов доллар установил новый рекорд в Беларуси 2 21.06.2017, 12:13

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Курс доллара побил вчерашний рекорд и продолжает расти.

Со старта торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар прибавил 1,81 копейки, евро набрал почти столько же, сообщает сайт биржи.

Российский рубль резко потерял больше трех копеек. В чем причина таких резких колебаний курсов? Виновата нефть, упавшая ниже $46 за баррель, или переоцененный российский рубль?

Итак, что сейчас происходит на международных рынках. Нефть марки Brent торгуется по $45,9, на Московской бирже доллар уже дорос до 60 рублей.

На нашей бирже доллар в первые полчаса вырос на 1,81 копейки и сейчас торгуется по 1,9197 белорусского рубля. Евро подорожал на 1,73 копейки, его сейчас покупают и продают по 2,1376 белорусского рубля. Российский рубль просел на 3,49 копейки. Он снизился до 3,2076 белорусского рубля за сотню.

В чем же причина такого сильного проседания российского рубля и роста доллара и евро?

— Курсы доллара и евро растут из-за внешних факторов: начал падать российский рубль. За последнюю неделю российская валюта ослабела к корзине Центробанка на 5%, и не исключено, что этот процесс продолжится, — объясняет onliner.by финансовый консультант «ТелеТрейдБел» Жанна Кулакова. — К падению рубля привел целый ряд факторов: снижение цен на нефть, ужесточение санкций США в адрес России, понижение ключевой ставки ЦБ РФ и повышение аналогичного показателя ФРС США. Все это привело к тому, что инвесторы начали выводить капиталы из российских активов, а особенно из облигаций федерального займа (ОФЗ). Вырученные за счет продажи облигаций рубли конвертируются в другие валюты, из-за этого рубль и слабеет.

На самом деле, такая динамика российской валюты была ожидаемой — российские чиновники еще в феврале-марте выражали обеспокоенность тем, что рубль переоценен и его курс не соответствует экономическим реалиям в России и мире. В этом году у многих могла возникнуть иллюзия, что рубль исцелился от нефтезависимости, поскольку он укреплялся, даже когда нефть падала. На самом деле, нефтезависимость рубля никуда не исчезла, просто относительно высокие процентные ставки по ОФЗ привлекали значительный иностранный капитал. А теперь начался отток этого капитала, и рубль стал двигаться в обратном направлении.

Интересно, что при этом в Беларуси курс национальной валюты к корзине практически не меняется: если российский рубль за неделю упал на5%, то белорусский — всего на 0,2%. В данном случае возможные колебания сглаживаются через укрепление белорусского рубля к российскому. За семь дней курс доллара в Беларуси вырос на 2,3%, а курс российского рубля — упал на 2,6%. Если негативные тенденции на валютном рынке России будут сохраняться, то в Беларуси, скорее всего, доллар и евро будут продолжать расти, а российский рубль — падать.

При этом не исключено, что, когда курс российского рубля в Беларуси достигнет значения 3,15—3,2, рост курсов доллара и евро ускорится, поскольку чрезмерное укрепление белорусского рубля к российскому может навредить экспорту.

Во вторник доллар вырос на 1,21 копейки и стал стоить 1,9016 рубля. Евро прибавил 0,53 копейки и стоил 2,1203 белорусского рубля. Российский рубль потерял 1,92 копейки и торговался по 3,2425 белорусского за сотню.