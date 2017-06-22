Посетители минского аквапарка решили не платить и сбежали в плавках 22.06.2017, 17:02

Фото: tut.by

Трое парней «посидели» на 520 рублей.

20 июня «Лебяжий» посетила компания из трех парней. Сначала они оттянулись в аквазоне, потом заказали виски и пиво. Позже ко всему этому прибавилась сумма за нахождение в аквапарке и вне его – итого получилось 520 руб, пишет Onliner.by.

Узнав о стоимости пребывания в «Лебяжем», парни придумали коварный план: один переоделся и пошел ждать друзей в машину. А те перелезли ограждение и рванули к другу.

Как рассказали Onliner.by в аквапарке, их служба безопасности отследила парней, один из которых оказался охранником увеселительного заведения столицы. Компания вернулась в «Лебяжий» на следующий день, попросила прощения («как-то так вышло») и до конца недели пообещала выплатить штраф. Милицию к разбирательствам не привлекали.