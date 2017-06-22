Милонов потребовал забрать у Светланы Алексиевич Нобеля

Милонов потребовал забрать у Светланы Алексиевич Нобеля23
- 22.06.2017, 18:13
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Одиозный российский депутат решил снова обратить на себя внимание.
На этот раз Милонава возмутило интервью Светланы Алексиевич, которое было напечатано агентством «Регнум». Депутат подготовил обращение в Нобелевский комитет с просьбой лишить писательницу премии, пишет iz.ru.
По мнению Милонава, Алексиевич нарушила «нравственные законы и скомпрометировала звание лауреата Нобелевской премии».
Интересно, что в соответствии с уставом Нобелевского фонда, звания Нобелевского лауреата лишить невозможно.