Россельхознадзор запретил поставки мяса с еще одного белорусского предприятия 1 22.06.2017, 20:48

10,721

Предприятие пыталось провезти в РФ запрещенную продукцию под видом белорусской.

Россельхознадзор запретил поставки мяса еще с одного предприятия Беларуси - ООО "ЭкспортАльфаГрупп".

Как сообщает interfax.by, причиной стал факт перемаркировки охлажденной говядины и попытки поставки запрещенной к ввозу в РФ продукции под видом белорусской.

Мясо весом более 5 тонн следовало в сопровождении ветеринарного сертификата Таможенного союза в адрес подмосковного ООО "Ай Кью Трейдинг".

При проведении ветеринарного контроля доступной части груза установлено, что мясо перевозилось на подвесе, на видимой части продукции имелось клеймение госветслужбы Беларуси, а также нечитаемые оттиски ветеринарных клейм неизвестного происхождения. Кроме того, зафиксировано двойное клеймение, срезы и следы зачистки мышечной ткани.

"Эти факты говорят об очередной попытке ввоза на территорию России нелегальной продукции под видом продукции, произведенной в Беларуси", - говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор также обратился к белорусской стороне с просьбой исключить предприятие-нарушитель из реестра предприятий Таможенного союза, имеющих право поставок в станы ЕАЭС.