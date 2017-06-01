Россельхознадзор запретил поставки мяса птицы с еще одного предприятия Беларуси 5 1.06.2017, 10:57

За продукцией пяти ведомство усилило контроль.

Россельхознадзор в очередной раз выявил нарушения в поставках продукции с предприятий Беларуси и был вынужден принять ограничительные меры, пишет interfax.by.

Так, со 2 июня запрещены поставки мяса птицы с Солигорской птицефабрики.

Как сообщила пресс-секретарь службы Юлия Мелано, это связано с повторным выявлением сальмонелл в продукции предприятия.

Кроме того, со 2 июня из-за нарушений продукция пяти предприятий поставлена на усиленный контроль. Так, в мясе птицы Кобринской птицефабрики обнаружены листерии, в продукции Молодечненского молочного комбината (Воложинский филиал) - консервант натамицин. Остатки линкомицина выявлены в сухой молочной сыворотке компании "Молочный мир" (производственный цех "Скидель"), листерии - в говядине ОАО "Слонимский мясокомбинат", остатки энрофлоксацина и тилозина - в сухом молоке Слуцкого сыродельного комбината (Копыльский филиал).