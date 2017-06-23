закрыть
23 июня 2017, пятница, 15:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как выглядели белоруски 350 лет назад

  • 23.06.2017, 15:51
Иллюстрационное фото

Архивные данные, которые проливают свет на внешний вид наших предков.

Краткие сведения о внешнем виде белорусок XVII века можно найти в книге «Акты, относящиеся до юридического быта древней России», изданной археографической комиссией в 1857 году, пишет nn.by.

Один из документов — список полонянок, которых подданный московского царя Алексея Михайловича Григорий Иванов сын Пустошкин «привел к записи» 29 моя 1666 года.

Сам ли тот Григорий Пустошкин был участником «неизвестной войны» 1654—1667 годов и опустошал Великое Княжество Литовское в составе московского войска и привел на веревке полон в свою вотчину, или пленницы достались ему каким-то другим способом — неизвестно.

В книге цитируется только запись о их, так сказать, регистрации на новом месте.

Имена всех четырех подаются с уменьшительными суффиксами, подчеркивающими их зависимое состояние.

Одна из полонянок из Бреста, вторая — из Гродно, две последние также, можно предположить, оттуда:

«Девка Федорка, Иванова дочь города Брести, в лицо смугла, нос прям, глаза из черна серы, ростом небольшим, лет в семнадцать;

города Гродна девка Маринка Васильева дочь, волосом руса, глаза серы, в лицо гладка, маленки щадринки (вероятно, оспинки), нос прям, ростом средняя, лет в семнадцать;

женка Федосьица Федорова дочь, волосом руса, лбаста, глаза из черна темны, ростом средняя, лет в двадцать, собою тончива;

женка Авдотьица Емельянова дочь, кокоревата (в данном случае, воможно, «коренаста» или с каким-то дефектом фигуры), глаза серы, на лице щадринки, нос широковат, пригубаста, ростом средняя, плосковата, лет полтретьятцать (это значит, двадцать пять)».

Запись сделал дьячок Никольской церкви Волока Дершкова. Погост с таким названием можно найти в перечнях населенных пунктов Новгородской земли.

Неизвестно, как сложилась дальше судьба Федоры, Марины, Феодосии и Авдотьи — смогли ли они выжить на севере Московии, смогли ли вернуться домой, живут ли сегодня их потомки. Перед нами открылся только один маленький эпизод большой белорусской трагедии XVII века.


Мнение

По какому поводу восторг?
По какому поводу восторг? Светлана Калинкина
К чему психоз?
К чему психоз? Владимир Халип
Легкость в мыслях необыкновенная
Легкость в мыслях необыкновенная Леонид Злотников
Як гандбол у хакея… прайграў
Як гандбол у хакея… прайграў Алег Дашкевіч


Интервью

Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Евгений Афнагель: Диктатура труслива
Евгений Афнагель: Диктатура труслива