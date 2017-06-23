Как выглядели белоруски 350 лет назад 23.06.2017, 15:51

Иллюстрационное фото

Архивные данные, которые проливают свет на внешний вид наших предков.

Краткие сведения о внешнем виде белорусок XVII века можно найти в книге «Акты, относящиеся до юридического быта древней России», изданной археографической комиссией в 1857 году, пишет nn.by.

Один из документов — список полонянок, которых подданный московского царя Алексея Михайловича Григорий Иванов сын Пустошкин «привел к записи» 29 моя 1666 года.

Сам ли тот Григорий Пустошкин был участником «неизвестной войны» 1654—1667 годов и опустошал Великое Княжество Литовское в составе московского войска и привел на веревке полон в свою вотчину, или пленницы достались ему каким-то другим способом — неизвестно.

В книге цитируется только запись о их, так сказать, регистрации на новом месте.

Имена всех четырех подаются с уменьшительными суффиксами, подчеркивающими их зависимое состояние.

Одна из полонянок из Бреста, вторая — из Гродно, две последние также, можно предположить, оттуда:

«Девка Федорка, Иванова дочь города Брести, в лицо смугла, нос прям, глаза из черна серы, ростом небольшим, лет в семнадцать;

города Гродна девка Маринка Васильева дочь, волосом руса, глаза серы, в лицо гладка, маленки щадринки (вероятно, оспинки), нос прям, ростом средняя, лет в семнадцать;

женка Федосьица Федорова дочь, волосом руса, лбаста, глаза из черна темны, ростом средняя, лет в двадцать, собою тончива;

женка Авдотьица Емельянова дочь, кокоревата (в данном случае, воможно, «коренаста» или с каким-то дефектом фигуры), глаза серы, на лице щадринки, нос широковат, пригубаста, ростом средняя, плосковата, лет полтретьятцать (это значит, двадцать пять)».

Запись сделал дьячок Никольской церкви Волока Дершкова. Погост с таким названием можно найти в перечнях населенных пунктов Новгородской земли.

Неизвестно, как сложилась дальше судьба Федоры, Марины, Феодосии и Авдотьи — смогли ли они выжить на севере Московии, смогли ли вернуться домой, живут ли сегодня их потомки. Перед нами открылся только один маленький эпизод большой белорусской трагедии XVII века.