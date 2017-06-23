Пинские школьники недоедали из-за коррупции 2 23.06.2017, 16:27

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Финансовая милиция выявила массовые нарушения в ОАО «Школьник», которое обеспечивало питанием детей.

Как сообщила пресс-служба Комитета государственного контроля, Пинским межрайонным комитетом государственного контроля совместно с финансовой милицией проверены отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности местного ОАО «Школьник», которое занимается организацией питания детей, пишет «Ежедневник».

В организации выявлены массовые нарушения законодательства при осуществлении розничной торговли и общественного питания, бухгалтерского учета, включая незаконное начисление премий, единовременных пособий и иных выплат директору общества.

Так, главный бухгалтер ОАО, превысив свои полномочия, нарушив порядок оплаты труда руководителей государственных организаций и организаций с долей собственности государства, в 2015-2016 годах незаконно начисляла директору разные выплаты. Вследствие этого обществу нанесен ущерб на сумму 13,2 тыс. рублей, то есть в крупном размере.

По материалам пинской финансовой милиции межрайотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. В действиях главного бухгалтера ОАО «Школьник» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Беларуси.

В настоящее время проводится предварительное расследование, главный бухгалтер задержан.

Следует отметить, что бюджет школьного питания строго регламентирован. Тот факт, что предприятию, которое занимается организацией детского питания в школах, нанесен крупный ущерб, может означать, что на сумму этого ущерба дети в пинских школах недополучили полагающегося им питания.