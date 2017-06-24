Илон Маск запустил Falcon 9 с болгарским спутником 3 24.06.2017, 8:16

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Многоразовая первая ступень ракеты успешно вернулась на посадочную площадку во Флориде.

Компания Илона Маска Space X успешно запустила в космос ракетоноситель с болгарским спутником связи на борту, передает пресс-служба компании.

Отмечается, что старт состоялся днем 23 июня. По информации Space X, Falcon 9 была успешно запущена из космического центра Кеннеди со спутником связи BulgariaSat-1

При этом сообщается, что многоразовая первая ступень ракеты вернулась на посадочную площадку, оборудованную на побережье Флориды.

Предполагается, что болгарский спутник весом около четырех тонн, будет находиться на геостационарной орбите. Он предназначен для передачи телевизионного сигнала и обеспечения мобильной интернет-связи с зоной покрытия в Юго-Восточной Европе.