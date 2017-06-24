На одной из улиц Чикаго появился гигантский Mac Book Air 24.06.2017, 9:48

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Фото: TJ

В сети появились фото строительства нового магазина компании Apple в Чикаго.

Здание привлекло внимание окружающих нестандартным дизайном: крышу будущей постройки украсил громадных размеров ноутбук Mac Book Air.

Снимки публикует TJ.

Крыша нового магазина, который все еще строится для Apple в центре Чикаго, была возведена весной, однако лишь в середине июня ее дополнили элементом, который не только привлек внимание журналистов и пользователей соцсетей, но и объяснил, что собой представляет идея архитекторов.

Фото: TJ

Форма крыши, цвет и помещенный в центр логотип бренда превратили ее в гигантский ноутбук компании.

Отмечается, что в изначальном проекте лондонской дизайнерской фирмы, которая занимается постройкой магазина, крыша должна была быть просто стеклянной, как и все здание. Однако в марте местные СМИ сообщили, что наверху здания может появиться кое-что особенное. Детали на тот момент не приводились.