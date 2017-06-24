The National Interest: США готовят ответ российским «Искандерам» 5 24.06.2017, 15:49

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«Неприятный сюрприз» для России будет готов к 2019 году.

Американские военные подписали контракт с компанией Raytheon для улучшения вооружения и модернизации ракетницы DeepStrike, параметры которых значительно превосходят боевую производительность других ракет, которые стоят на вооружении армии США. Контракт оценивается на сумму $116,4 миллионнов, пишет The National Interest.

Ежедневник сообщает, что благодаря модернизации, армия США наконец сможет дать достойный ответ на российские ракетные установки «Искандер-М», пишет Томаш Мацейчук для Zewschodu.pl.

В рамках программы США Long-Range Precision Fires (LRPF) ракетные установки Army Tactical Missile System (ATMS) будут заменены новыми ракетами типа «земля-земля». Радиус поражения этих ракет составит 499 км.

Параметры нового типа ракет не нарушают Договор о полной ликвидации ракет средней дальности, подписанной в 1987 году между США и Советским Союзом. Многие дипломаты считали, что подписание этого соглашения положило конец холодной войне.

Диапазон ракет DeepStrike выше, чем у ATMS на 40%.

- Концерн Raytheon способен разрабатывать, тестировать и производить новые ракетные установки, а также оснастить армию новым оборудованием в количествах, которые превышают спрос. На поле боя LRPF даcт нашим бойцам преимущество над врагом, - заявил вице-президент отделения перспективных ракетных систем компании Raytheon доктор Томас Бассинг (Thomas Bussing).

Планируется, что вооружение будет готово к производству и тестированию к концу 2019 года.