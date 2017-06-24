«Наполеон предложил белорусам: Хотите быть свободными - берите сабли и воюйте!» 11 24.06.2017, 16:53

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205 лет назад началась «российская кампания» Наполеона.

После полуночи 24 июня 1812 года по четырём наведённым выше Ковно мостам началась переправа французских войск через пограничный Неман.

В 6 часов утра 24 июня 1812 года авангард французских войск вошёл в крепость Ковно.

Последняя красивая война. Под таким названием вошел в историю 1812 год, пишет сайт телеканала «Белсат».

И не только за красивые мундиры офицеров и изумительные шелковые наряды прекрасных барышень. Дело в другом. В то время «честь» – это было не просто слово. Офицера под честное слово могли отпустить из плена домой, чтобы тот попрощался с семьей. Утром он должен был вернуться в плен. И возвращался.

Под Минском прошел фестиваль «Золотая шпора. 1812», посвященный событиям эпохи войн Наполеона.