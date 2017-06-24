Кому в Литве понадобились хорошие отношения с Лукашенко? 4 24.06.2017, 18:59

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Фото: delfi.lt

Литовские депутаты резко осудили попытку диалога с диктаторским режимом.

Парламентарий, член Избирательной акции поляков Литвы Ярослав Наркевич в Сейме изъявил желание создать межпарламентскую группу по добрососедским отношениям c Республикой Беларусь. Группа создана не была, а бывший посол Литвы в США, консерватор Жигимантас Павиленис назвал своих коллег, пожелавших объединиться с такую группу, "пятой колонной", пишет Delfi.

"Одна мысль о том, что в государстве на третьем десятке восстановления независимости, его парламенте появляется группа членов Сейма, которые хотят дружить с не признанным демократическими государствами режимом, должна зажечь в нас красную кнопку, сигнализирующую о том, что что-то не в порядке. Демократией и мандатами члена свободного Сейма здесь прикрываться не стоит. Мое личное мнение, иначе, чем пятой колонной я бы это не назвал", - утверждал он.

Журналистам удалось получить не только документы по учреждению межпарламентской группы, но и информацию о ее членах. В списке - не только прославившийся социал-демократ Артурас Скарджюс, член "Порядка и справедливости" Пятрас Гражулис, перешедший из "ПС" в Смешанную группу Кястутис Пукас, но и председатель Комитета по правам человека, представитель "крестьян" Валерий Симулик и консерватор Кястутис Масюлис.

По крайней мере, два члена группы - А.Скарджюс и К.Пукас в данный момент ожидают вердикта комиссии по этике и процедурам в связи со своими действиями и поведением, которые, возможно, не согласуются с деятельностью члена парламента. Кстати, глава этой комиссии, представитель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС Рита Тамашюнене также является членом межпарламентской группы по добрососедским отношениям в Республикой Беларусь.

Вот весь список членов этой группы:

1.Ярослав Наркевич, глава группы, инициатор ее создания - ИАПЛ-СХС;

2.Альгимантас Бумбрава, заместитель председателя группы, ее инициатор - "Порядок и справедливость" (ПС);

3.Римантас Синкявичюс, заместитель председателя группы - Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ);

4.Риманте Шалашявичюте, заместитель председателя группы - СДПЛ 5.Леонард Талмонт, инициатор создания группы - ИАПЛ-СХС;

6.Михал Мацкевич, инициатор создания группы - ИАПЛ-СХС;

7.Кястутис Пукас, член группы - Смешанная группа членов Сейма;

8.Чеслав Ольшевский, член группы - ИАПЛ-СХС;

9.Валерий Симулик, член группы - Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ);

10. Пятрас Чимбарас, член группы - СДПЛ;

11. Валентинас Букаускас, член группы - СДПЛ;

12.Кястутис Масюлис, член группы - Союз Отечество - Христианские демократы Литвы (СОХДЛ);

13. Рита Тамашюнене, член группы - ИАПЛ-СХС;

14.Ванда Кравченок, член группы - ИАПЛ-СХС;

15. Ирина Розова, член группы - ИАПЛ-СХС;

16.Артурас Скраджюс, член группы - СДПЛ;

17.Збигнев Йединский, член группы - ИАПЛ-СХС;

18. Пятрас Гражулис, член группы - ПС.

Как следует из имеющихся у DELFI копий документов, инициатива создания межпарламентской группы по сотрудничеству с парламентом, которым на деле управляет называемый последним диктатором Европы Александр Лукашенко, появилась еще 14 ноября 2016 года. В тот день приняли присягу избранные в Сейм Литвы XII-го созыва депутаты. Предложение о создании такой группы подписали четыре члена парламента: Наркевич, Думбрава, Талмонт и Мацкевич. За три дня, до первого заседания группы, в список записались 18 членов Сейма. На некоторое время данную инициативу несколько притормозило письмо (выписка из протокола заседания комитета) председателя комитета по международным делам (КМД), социал-демократа Юозаса Бернатониса, в котором говорится, что члены его комитета приняли решение "не рекомендовать создание межпарламентской группы по добрососедским связям с Республикой Беларусь".

Такое решение КМД обосновал тем, что "выборы в парламент Беларуси не были свободными и честными, не соответствовали стандартам БДИПЧ ОБСЕ". Членам Сейма рекомендовали присоединиться к уже действующей в Сейме, зарегистрированной парламентской группе "За демократическую Беларусь". Глава последней, консерватор Лауринас Кащюнас сказал DELFI, что эта группа сотрудничает в оппозиционными официальным властям Беларуси силами и общественными организациями.

Однако рекомендации КМД не стали помехой для инициаторов создания группы по "Добрососедству с Республикой Беларусь". 17 января 2017 года председатель группы Наркевич подписал заявление к спикеру Сейма Викторасу Пранцкетису с просьбой зарегистрировать в Сейме эту группу. По данным DELFI, КМД также подал свою рекомендацию не регистрировать новую группу и главе парламента.

Последний отказался зарегистрировать такую группу. Но даже и это не охладило желания литовских политиков дружить с подчиненными Лукашенко. 20 июня этого года на вечернем заседании Сейма Наркевич зачитал заявление о создании новой группы и потребовал зарегистрировать ее в парламенте. Спикер Сейма Пранцкетис на это ответил, что будет руководствоваться рекомендациями КМД. Группа до сих пор не зарегистрирована. В разговоре с журналистами Наркевич сказал, что "это совсем неважно": "Мы можем работать и без их разрешения". По словам политика, руководимая им межпарламентская группа по связям с белорусским парламентом "руководствуется Статутом Сейма, который позволяет парламентариям свободно организовываться в группы". "Эта их упорство не удивляет, а расстраивает. Откуда такой пыл? Почему сейчас, когда осенью в Беларуси пройдут совместные с Россией военные учения "Запад"? Почему в этой группе представители именно этих партий? Вопросов больше, чем ответов", - сказал член КМД Павиленис.