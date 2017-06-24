Какие шансы у белорусcких хоккеистов остаться за океном 24.06.2017, 19:21

В НХЛ начинается ежегодный драфт молодых игроков.

Плевать на всех этих Патриков, пусть они прославляют свой Бикини Боттом. Какие-то швейцарцы, Хишиеры, черт бы их побрал. Сидят себе там без войн, богатые, вот и могут себе позволить хоккей. А мы тут в центре Европы зато и у нас не забалуешь. Поэтому первый раунд драфта я благополучно пропускаю. Надеюсь, вы тоже, пишет «Трибуна».

Тем более что я ждал конкретно той части мероприятия, где будут наши: в субботу, 24 июня, еще парочка белорусских хоккеистов должна стать частью системы клубов НХЛ. Начало в 17:00.

В прошедшем сезоне в большинстве преддрафтовых рейтингов мы могли обнаружить двух соотечественников: Максима Сушко и Владислава Еременко. С большой долей уверенностью можно сказать, что оба будут выбраны, хотя и вряд ли ранее четвертого раунда, но это уже не так важно. Сейчас самое время посмотреть, что о них думают составители различных списков и попытаться сделать свой прогноз.

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Максим Сушко, форвард, 18 лет

Статистика в сезоне 16\17:

«Оуэн Саунд Аттак», ОХЛ: 54 матча, 32 (17+15) очка, 24 минуты штрафа, +10 (регулярка); 17 матчей, 11 (3+8) очков, 10 минут штрафа, +5 (плей-офф).

Молодежная сборная Беларуси, ЧМ в Дивизионе 1А: 5 матчей, 1 (1+0) очко, +1.

У Максима по разным причинам не получился ровный сезон, но среди них объективных больше–травма, отъезд в сборную, глубина состава. Наш форвард весь сезон находился в тени, учитывая то, что Cузуки чаще рвал со старта матчей и внимания больше уделялось ему. Не стоит забывать и об адаптации–я уверен, что Джона Гаджович, несмотря на свое умение бороться до конца, бросок и толковое использование габаритов, потерялся бы на большом льду в нашей Высшей лиге (он бы просто не понимал, где находится).

Что пишут (позиции в рейтингах):

Сушко поэтапно проследовал к выходу из списка топ-105 эксперта tsn.ca Баттона, нет Максима и в списке еще одного тамошнего автора – Боба МакКензи. В этом и кроется небольшая загвоздка и печаль – чем дальше, тем меньше энтузиазма в адрес Сушко мы слышали. Многие эксперты стали более сдержаны в оценках, кто-то и вовсе серьезно изменил свое мнение в худшую сторону.

Пробежимся по рейтингам.

Итоговый список центрального скаутингового агентства НХЛ: 72-е место из 247 в списке игроков из Северной Америки.

Портал futureconsiderations.ca, который силами своих авторов и скаутов уже почти десяток лет выпускает свои драфт-гайды, ставит Максима на 224-е место из 250 человек в рейтинге. Причем дает он расширенные профили лишь первых 219 хоккеистов (всего на драфте, кстати, будет сделано 217 выборов), поэтому дополнительно о Сушко ничего не сказано.

Гораздо больше информации сообщает нам hockeyprospect.com, где в их ежегодном Black Book белорусский форвард 171-й (6 раунд) из 219 человек в рейтинге (а всего они дают профили 389 хоккеистов):

«…Он присоединился к «Аттак» и в основном его игровое время было разделено между вторым и третьим звеном, где он очень хорошо проявил себя на уровне ОХЛ.

Максим – форвард с большим стремлением к победе и с хорошим броском. У него средние габариты, но он достаточно крепкий и демонстрирует мощную силовую игру. Он не гнушается игры в тело, если это требуется для команды. В атаке Максим показал неплохой инструментарий, также у него мощный бросок. Сушко иногда слишком нацелен на завершение в одиночку, но также продемонстрировал готовность создавать для партнеров, при этом у него есть необходимые мастерство паса и видение площадки. Он хорошо защищает шайбу и не форсирует события. Он усердно работает во всех трех зонах, но особенно он был силен на форчеке, оказывая давление на оппонентов, и в совершении хитов.

В дальнейшем потенциал Максима представляет интерес. При наличии в команде нескольких форвардов с большим игровым временем у него было не так много возможностей показать все, что он может. Максим должен получить бОльшую роль в атаке в следующем году, и он может провести сильный сезон, учитывая то, что он уже привык к местным площадкам. У Сушко есть реальный шанс быть выбранным на грядущем драфте. Интригующее сочетание жажды соперничества и мастерства делает его интересным проспектом на ближайшие годы».

Там же есть и пара апрельских цитат авторства скаутов клубов НХЛ, датированные апрелем 2017 года:

«Если бы драфт состоялся на следующий день после того, как я впервые его увидел, то я бы мог его взять во втором раунде. Но после той самой первой игры мне он нравится меньше».

«Мне он очень нравился в начале сезона, но сейчас я задумываюсь о том, что он слишком тяготеет к игре на периметре».

ISS Hockey в своем гайде ставит Максима на 154-е (5 раунд) место из 180 игроков в рейтинге, где только первые 100 полевых удостоены полноценного профиля.

В гайде McKeen’s Hockey белорус 111-й (4 раунд) из 125 в списке.

В интересном Redline Report и вовсе Сушко 200-й из 247 человек в рейтинге. Хотя и это 7-й раунд драфта.

В гайде ресурса Recrutes.ca, где можно было встретить даже некоторые упоминания наших игроков на ЮЧМ в Словакии, Сушко нет в топ-100, но есть в разделе Honourable Mentions.

Прогноз: я считаю, что Максим уйдет не позже 5 раунда. Многие все же должны заинтересоваться тем, что они могут получить игрока с потенциалом гораздо выше.

Владислав Еременко, защитник, 18 лет

Статистика в сезоне 16\17:

«Калгари Хитмен», WHL: 62 матча, 25 (6+19) очков, 28 минут штрафа, -1 (регулярка); 4 матча, 1(0+1) очко, -5 (плей-офф).

Молодежная сборная Беларуси, ЧМ в Дивизионе 1А: 5 матчей, 3 (1+2) очка, 4 минуты штрафа, +3.

Юниорская сборная Беларуси, ЮЧМ-2017: 7 матчей, 4 (2+2) очка, 12 минут штрафа, -1.

Владислав провел интересный сезон – пофеерил на предсезонке, немножко затух, а затем, по мере адаптации, начал выходить на новый уровень. Я уверен, все мы это заметили – и по набору очков в концовке сезона WHL, и по той роли, которую он потянул на юниорском чемпионате мира. Это заметили и в скаутинговом агентстве НХЛ, где у него в итоговом рейтинге был один из самых заметных взлетов.

Но все же есть некоторые недостатки, о которых наши западные друзья то и дело упоминают.

Что пишут (позиции в рейтингах):

Да, кстати, в списке NHL CSS Еременко 95-й из 247 среди полевых Северной Америки.

Но при этом, в отличие от Сушко, в паре аналогичных рейтингов Владислав оказался чуть выше и заслужил больше слов о себе.

Например, futureconsiderations.com, «опрокинувший» Максима, поставил белорусского защитника на 215-е место (7 раунд) из 250 и вот их резюме:

«Еременко очень недооцененный и, в то же время, эффективный ту-вей защитник. У него хорошее катание и, хотя он не демонстрирует избытка скорости или резкости на протяжении длительного периода времени, Владислав знает, где и как эти качества использовать. Его техника катания и способность быстро разворачиваться хорошо помогают в случаях, когда соперник рядом: он делает быстрое движение, чтобы выйти из-под давления и отправить шайбу в намеченную им точку. Он отлично справляется с выходом из своей зоны и принимает отличные решения при игре в зоне атаки.

У него хорошие навыки владения шайбой и он не суетится под давлением, когда работает с шайбой или отдает пас в «горячих» зонах. Его бросок нуждается в улучшении: хорошая техника, но не помешало бы добавить силы, что существенно помогло бы Еременко.

Иногда он несколько пассивен в силовой борьбе, где он о себе громко не заявлял. Он защитник, нацеленный, в первую очередь, на работу клюшкой, который использует бдительность (чтение игры) в качестве лучшего орудия противоборства движению шайбы по зоне защиты. При этом Владислав показал выдержанность, почти не выражая негативные эмоции в трудных ситуациях, и не «разваливался» после ошибок. Еременко – парень, который рос в наших глазах на протяжении сезона как не хватающий звезд с неба защитник с очевидным потенциалом».

Да, даже на юниорском чемпионате мира Еременко только пару раз бил клюшкой о лед.

Дальше у нас Hockeyprospect.com, и там белорусский защитник очень рядом с Сушко – 177-й номер из 219 (6 раунд):

«Еременко тяжело адаптировался к Западной хоккейной лиге. В первой четверти сезона у него была плохая тенденция передерживать шайбу, особенно в своей зоне, что часто приводило к потерям. Со временем, качество принятия решений Владислава улучшилось, он начал понимать, когда необходимо от шайбы избавляться, и на него начали полагаться во всех ситуациях, в том числе выпускать в первой бригаде большинства в паре с Джейком Бином. К концу регулярного сезона, он стал надежным защитником топ-пары.

Он отлично работает ребрами лезвия конька, что позволяет убегать от форчекеров в своей зоне и прокатываться по нейтральной зоне, набирая скорость без дополнительных шагов. Он изобретателен, когда движется с шайбой в быстрой атаке и часто объезжает защитников, благодаря способности сохранять скорость на внешних ребрах конька в широкой стойке. У него зрелое катание: он немного «прижимается» ко льду, держит ноги шире обычного и у него длинный прокат на одном коньке. Эта техника позволяет достигать максимальную скорость выше среднего в средней зоне с шайбой. Несмотря на эти сильные стороны, ему не хватает «взрывных» первых шагов, которые помогали бы подключаться к атаке и успевать возвращаться в свою зону.

У Еременко «мягкие» руки и есть способность создавать дополнительное время или пространство благодаря навыку владения клюшкой. Когда он катится с шайбой, он несколько расширяет стойку и понижает центр тяжести, в то же время использует полную длину клюшки для того, чтобы двигать шайбу из стороны в сторону. Также у него хорошие навыки контроля шайбы, он понимает, как корпусом укрыть ее от защитника. Он креативен с шайбой и своими быстрыми руками при дриблинге заставляет соперника ошибаться.

Владислав эффективно доставляет шайбу до ворот через трафик, но у него отсутствует «инстинкт киллера» для того, чтобы самому завершать моменты. В большинстве ему более комфортно было создавать шансы для своих старших товарищей, часто быстро избавлялся от шайбы: он отказывался бросать с открытых позиций в пользу паса. Сила, точность броска и его бросок с ходу – среднего уровня, и Еременко не смог продемонстрировать способность забивать регулярно.

Владиславу не хватает «физики», чтобы выигрывать большинство единоборств у борта в зоне защиты. Качество принятых им решений в своей зоне принципиально улучшалось по ходу сезона, но ему все равно не хватало физического присутствия, чтобы приносить пользу команде без шайбы».

В гайде ISS Hockey Владислав снова оказался выше Максима Сушко – 103-е место (4 раунд), но не хватило буквально пары позиций, чтобы нам снова написали про его катание и несиловую направленность.

McKeen’s Hockey, Redline Report, Recrutes.ca белоруса не ценят и свои списки не включили, а Redline Report и вовсе упомянул Владислава в своем полушуточном рейтинге, где в различных номинациях проспекты получают «трофеи» и веселые характеристики. Еременко объявлен в числе победителей в номинации «Железный Дровосек (для тех, у кого нет сердца)» с комментарием «Еще только предстоит изобрести инструмент, который сможет измерить полное отсутствие у него силы духа».

В общем, требуют от Владислава крушить все подряд. Но, кажется, он и без этого неплохим игроком стать сможет.

Прогноз: Еременко – интересный хоккеист, который на площадке много играет головой, при этом, как показало время, умеет приспосабливаться. Я надеюсь, что его заберут уже в четвертом раунде драфта.

Примечание: Переводы все вольные, как крестьяне после 1861 года (не совсем, но местами).

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Одной строкой: кого еще могут вспомнить

Игорь Мартынов

Наш быстроногий форвард не мог не заинтересовать скаутов на ЮЧМ. И я бы вообще не удивился, возьми его кто в 6-м или 7-м раунде. И даже если в 5-м возьмут – тоже не удивлюсь.

Он даже в хардкорном списке топ-500 на thedraftanalyst.com засветился, причем на 171-ом месте. Выше Сушко (172), Еременко (392) и Балтрука (!, 500).

Хорошо бы не только хардкорные чуваки заметили, но и классические функционеры.

Иван Кульбаков

Наш вратарь в начале сезона фигурировал в списках на сайте НХЛ, потом исчез, но нет ничего страшного. У вратарей нередко свой, особенный, путь и он легко может не содержать в себе остановку на драфте.

Степан Фальковский

«Беларусьхоккей» сообщил о том, что «Калгари» отказался от прав на Степана. Я как-то не нашел этого в гугле, но не расстроился. Даже если так, то почему бы кому-нибудь все-таки не рискнуть и не взять Фальковского в субботу. Здено Хара не вечный же, а во Франции уже есть Черноок.