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По Минску ходили «ряженые» партизаны

  • 25.06.2017, 13:12
  • 7,905
Фото: belsat.eu

БРСМ «реконструировал» в Минске партизанский парад 1944 года.

Белорусский республиканский союз молодежи в рамках проекта «Летом 44-го…» провел в Минске партизанский парад, сообщает «Белсат».

Реконструкцию провели на столичной улице Комсомольской (от улицы Кирова до проспекта Независимости). Перед началом акции анонсировалось, что в события примут участие 500 членов БРСМ.

Партизанский парад был проведен в Минске по случаю освобождения города от немецкой оккупации 16 июля 1944 года на поле бывшего ипподром.


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