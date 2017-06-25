По Минску ходили «ряженые» партизаны
- 25.06.2017, 13:12
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БРСМ «реконструировал» в Минске партизанский парад 1944 года.
Белорусский республиканский союз молодежи в рамках проекта «Летом 44-го…» провел в Минске партизанский парад, сообщает «Белсат».
Реконструкцию провели на столичной улице Комсомольской (от улицы Кирова до проспекта Независимости). Перед началом акции анонсировалось, что в события примут участие 500 членов БРСМ.
Партизанский парад был проведен в Минске по случаю освобождения города от немецкой оккупации 16 июля 1944 года на поле бывшего ипподром.