Станислав Драгун выбирает между клубами из России, Израиля и Польши
- 25.06.2017, 13:44
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Белорусский полузащитник «Оренбурга» в ближайшее время покинет команду.
Полузащитник «Оренбурга» и сборной Беларуси Станислав Драгун в ближайшее время может покинуть команду.
29-летний хавбек рассматривает предложения от российских клубов — из РФПЛ и ФНЛ, а также зарубежные варианты продолжения карьеры. По информации pressball.by, помимо клубов из России, белорусским футболистом также интересуются ведущие клубы Израиля и Польши.
Напомним, весной этого года РФС разрешил Драгуну вне рамок трансферного периода перейти в «Оренбург», после чего белорус в составе этого клуба провел 11 матчей. «Оренбург» в итоге не смог удержаться в российской премьер-лиге.