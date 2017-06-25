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Станислав Драгун выбирает между клубами из России, Израиля и Польши

  • 25.06.2017, 13:44
  • 4,233
Фото: Getty Images

Белорусский полузащитник «Оренбурга» в ближайшее время покинет команду.

Полузащитник «Оренбурга» и сборной Беларуси Станислав Драгун в ближайшее время может покинуть команду.

29-летний хавбек рассматривает предложения от российских клубов — из РФПЛ и ФНЛ, а также зарубежные варианты продолжения карьеры. По информации pressball.by, помимо клубов из России, белорусским футболистом также интересуются ведущие клубы Израиля и Польши.

Напомним, весной этого года РФС разрешил Драгуну вне рамок трансферного периода перейти в «Оренбург», после чего белорус в составе этого клуба провел 11 матчей. «Оренбург» в итоге не смог удержаться в российской премьер-лиге.


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