Cел после работы на диван – заплати налог 5 Анатолий Сантоненко, «Бобруйский курьер»

25.06.2017, 13:52

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Краткий перечень правил и понятий для гражданина одной известной страны.

Краткий перечень правил и понятий для гражданина, желающего и дальше проживать в «социально-ориентированной стране», в «государстве для народа», в котором народ и партия – едины.

(Получено из источников, заслуживающих безусловного доверия; орфография и пунктуация – оригинала).

1. В начале был правитель. И слово было у правителя. И правитель был – Бог!

2. История нашей страны начинается с 1994 года – со времени избрания правителя (а – не с 1944-го или 1945-го, как до этого многие ошибочно думали).

3. Младшо́й сын правителя равновелик самому правителю (впрочем, как и все его другие сыновья – известные и пока еще неизвестные).

4. Если у вас тяжело на душе; если вы усомнились в верности нашего пути к сильному, процветающему государству – три раза подумайте о правителе.

5. Каждый благонадежный гражданин должен иметь в своем жилище столько портретов Правителя, сколько у него имеется комнат (включая санузел).

6. То, что вы видите и слышите – это не то, что вы видите и слышите: обратитесь к ближайшему идеологическому работнику, и он вам объяснит то, что вы видите и слышите на самом деле. А также то, как вам надо видеть и слышать впредь, чтобы быть благонадежным, достойным доверия гражданином и иметь возможность продления вашего трудового контракта.

7. Увидел оппозиционера – незамедлительно сообщи «куда надо». Увидел трех оппозиционеров, бей тревогу, не сходя со своего места, привлекая внимание других благонадежных граждан истошными криками: «Революция!»

8. Увидел «пятую колонну» – не предпринимай никаких самостоятельных действий, но в сию же секунду сообщи специально подготовленным нашим товарищам, а сам пристройся в хвост «пятой колонны» и отслеживай ее движение, информируя в режиме онлайн туда, «куда надо».

9. Вышел из подъезда на общественную улицу и не заплатил налог – вы неблагонадежный гражданин.

10. Ступил на государственный асфальт и не заплатил налог – вы дважды неблагонадежный гражданин.

11. Каждый должен помнить что: сел за руль своего автомобиля – заплати налог, включил телевизор – заплати налог, открыл холодильник – заплати налог, сел после работы на диван – заплати налог. Это святая обязанность всех благонадежных граждан!

12. Тот, кто целый месяц дышал государственным воздухом и не заплатил 30-го или 31-го числа экономически обоснованный налог – лишается доступа к воздуху на весь следующий месяц.

13. Плохо подумал о правителе, усомнился в его (бого)избранности и т. д. – вы идеологический преступник (наказание – сто раз прочесть «Основы нашей идеологии», с последующей сдачей государственного экзамена. При повторном преступлении – депортация из страны, к нашим коллегам в Северной Корее).

14. Увидел государственного идеологического работника – отдай ему честь. В переносном и прямом смысле. Подстраиваясь под его ориентацию.

15. Не пришел на законодательно установленный Единый день идеологического информирования – минус один год из вашего трудового стажа.

16. Прочитал запрещенную литературу, зашел на оппозиционный сайт, прослушал оппозиционное радио – лишение всей собственности и принудительная ссылка на строительство первого в нашей стране атомного реактора,– до окончания его постройки (то есть – навсегда).

17. Если гражданин в течение дня не посмотрел ни одного выпуска нашего прекрасного государственного ТВ, – лишение всех видов премиальных за месяц (контроль просмотров ТВ-новостей осуществляется передающей башней).

18. И, наконец, перед тем, как лечь спать, каждый благонадежный гражданин и патриот должен исполнить (три раза) гимн нашей славной социально-ориентированной страны. Причем, так, чтобы слышали соседи, и в случае необходимости могли бы подтвердить факт ежевечернего исполнения вами государственного гимна.

Анатолий Сантоненко, «Бобруйский курьер»